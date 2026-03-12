Член венгерской делегации не поехал в Украину, потому что боялся мобилизации

Мобилизация в Украине / © ТСН

Реклама

Венгерская делегация, которая самовольно приехала в Украину для проверки состояния нефтепровода «Дружба», должна была состоять из пяти человек. Однако один из ее членов, имеющий украинский паспорт, не решился пересечь границу с Украиной из-за страха перед мобилизацией.

Об этом пишет венгерское издание 24.hu.

Мужчина, который должен был входить в состав самопровозглашенной миссии ревизоров, родился на Закарпатье, поэтому, кроме венгерского, он до сих пор имеет украинский паспорт.

Реклама

Он предположил, что его могут задержать на границе и напомнить о гражданском долге по защите родины. Поэтому в последний момент он отказался от поездки в составе группы, которую возглавляет заместитель министра энергетики Венгрии Габор Чапек.

Как сообщает издание, в состав венгерской делегации, кроме заместителя министра, должны были войти двое чиновников с опытом в международных отношениях и двое специалистов нефтяной компании MOL.

Фамилии других участников этой «миссии», кроме ее главы, не разглашаются.

Визит венгерской делегации в Украину — что известно

Напомним, ранее сообщалось, что венгерская делегация во главе с госсекретарем Министерства энергетики Габором Чапеком приехала в Киев. Они хотят договориться о проверке нефтепровода «Дружба», так как считают, что Украина остановила поставки нефти из-за политики.

Реклама

Президент Украины Владимир Зеленский не подтвердил проведение официальных переговоров с представителями Венгрии, которые прибыли в Киев. По словам главы государства, Министерство иностранных дел определило этот визит как частную поездку.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто утверждает, что венгерское посольство в Киеве направило официальную дипломатическую ноту о приезде представителей во главе с заместителем министра энергетики Габором Чапеком и попросило о встрече с министром энергетики Украины.

В ответ на венгерский запрос Министерство иностранных дел Украины направило встречную ноту. В документе четко указано, что предложенные Будапештом сроки визита неприемлемы для украинской стороны.

Несмотря на самовольный приезд венгерской делегации, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан дал ей задание организовать встречу с украинскими чиновниками и добиться совместного осмотра места повреждения нефтепровода «Дружба».