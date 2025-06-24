Член "женской группы" ФСБ шпионила для россиян в Донецкой области: как ее наказали

Женщина в наручниках / © ntv.ru

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СБУ разоблачила агентку «женской группы» ФСБ, которая шпионила для врага Донецкой области. Она получила 15 лет заключения.

Об этом сообщает СБУ.

Детали дела предательницы

Как отметили правоохранители, особенность вражеской ячейки заключалась в том, что она состояла исключительно из местных женщин, поддержавших вооруженную агрессию РФ. По материалам дела, агентки «рассредоточены» корректировали авиационные и артиллерийские удары агрессора по локациям украинских войск на Покровском направлении. Контрразведка СБУ задержала всех трех участниц агентурной группы во время спецоперации вблизи линии боестолкновения в августе 2023 года.

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«По материалам Службы безопасности суд назначил одной из вражеских приспешниц 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества», — пишет СБУ.

Речь идет о жительнице Покровского района, которую ФСБ завербовала еще до начала полномасштабной войны и держала «в режиме ожидания».

«После „активации“ агент пыталась выявить аэродромы боевых вертолетов ВСУ, чтобы навести по ним огненное поражение», — установило ведомство.

Одновременно изменница «сливала» в ФСБ маршруты движения бронетанковых колонн украинских войск в направлении передовой.

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«Чтобы выполнить агентурную задачу, женщина обходила местность, где скрыто фотографировала потенциальные цели и фиксировала их координаты», — говорится в сообщении.

Во время обысков у нее изъят телефон, который она использовала для контакта с куратором и выполнения его поручений.

На основании доказательств, собранных следователями Службы безопасности, агент признан виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

Напомним, военная контрразведка Службы безопасности задержала агента ФСБ, корректировавшего воздушные атаки РФ по Силам обороны в Полтавской и Днепропетровской областях.

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Фигурантом оказался 16-летний житель Днепра, которого российская спецслужба вовлекла в преступную деятельность в обмен на обещание легких денег. Его завербовали, когда он искал заработок в телеграмм-каналах.