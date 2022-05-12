Членам семей погибших военных и добровольцев ТО во время войны с Россией повысили пенсии

Членам семей погибших военных и добровольцев ТО во время войны с Россией повысили пенсии

После перерасчета пенсий в апреле пенсии членам семей погибших военнослужащих увеличились в среднем на 1,5 тыс. грн.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики Украины.

Планируется, что каждый из нетрудоспособных родителей, жена (муж) погибшего (погибшей) в боевых действиях на территории Украины будет получать 7 800 грн, дети погибших – 6 100 гривен.

Также обеспечена ежемесячная доплата (до 2000 грн) после перерасчета пенсии в случае потери кормильца каждому родителю, жене, (мужу) и одному из нетрудоспособных членов семьи.

Гарантии по пенсии относятся также к членам семей погибших добровольцев территориальной обороны, ведь с апреля на добровольцев территориальной обороны распространены повышенные пенсионные гарантии, предусмотренные для военнослужащих. Они также будут получать:

7 800 грн — на каждого родителя и супругов,

6 100 грн – на каждого ребенка.

Кроме того, добровольцам Сил территориальной обороны и другим лицам, вошедшим в состав добровольческих формирований территориального общества предоставлено право на назначение досрочной пенсии по возрасту после достижения мужчинами 55 лет, женщинами — 50 лет и при наличии страхового стажа не менее 25 лет у мужчин и не менее 20 лет у женщин.

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