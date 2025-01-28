Сотрудникам ТЦК и ВВК грозит до 8 лет тюрьмы: в Раде подготовили законопроект

Верховная Рада готовит законопроект, устанавливающий уголовную ответственность для должностных лиц ТЦК и ВВК за нарушение порядка призыва. Если их действия приведут к умышленному призыву или уклонению от службы, виновники могут получить до 8 лет лишения свободы.

Об этом сообщило издание Судебно-юридическая газета.

Законопроект 12442, предусматривающий уголовную ответственность для членов ТЦК за нарушение порядка призыва, зарегистрировала группа народных депутатов, в частности, Сергей Ионушас, Максим Павлюк, Александр Бакумов, Максим Бужанский и Александр Завитневич.

Предлагается дополнить Уголовный кодекс Украины новыми статьями, определяющими уголовную ответственность за нарушение порядка медицинского осмотра (военно-врачебной комиссии) и нарушение порядка призыва граждан на военную службу.

Основные моменты предлагаемых изменений

Статья 337-1: "Нарушение порядка проведения медицинского осмотра (военно-врачебной комиссии) для определения пригодности по состоянию здоровья к военной службе":

Уголовная ответственность предлагается для председателей и членов военно-врачебных комиссий (ВВК), если они намеренно нарушают порядок проведения медицинского осмотра.

Это может привести к двум результатам: либо незаконному призыву граждан на военную службу, либо уклонению или освобождению от службы из-за фальсификации или нарушения процедуры.

За такие действия во время военного положения предлагается наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет, с дополнительным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от одного до трех лет.

Статья 426-2: "Нарушение военным должностным лицом порядка призыва (принятия) граждан на военную службу".

Статья предусматривает уголовную ответственность для должностных лиц территориальных центров комплектования (ТЦК), нарушающих порядок призыва граждан на военную службу.

Это включает как умышленный призыв граждан, так и умышленное уклонение от службы.

В случае совершения таких действий в условиях военного положения предлагается наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет, а также лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком от одного до трех лет.

Напомним, главного психиатра ВСУ задержала СБУ. Он является заместителем председателя Центральной ВВК и принимал решение о пригодности военных к службе. За время войны он незаконно обогатился на миллион долларов, купив элитные автомобили и недвижимость. Его обогащение началось еще с 2017 года.

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