Стремление Украины к членству в ЕС хорошо известно, но дискуссия остается преимущественно односторонней. Значительная часть публичного и даже политического дискурса сосредотачивается на обязательствах и условиях, которые должна выполнить Украина, — в то же время гораздо меньше внимания уделяется конкретным преимуществам, которые принесет Украина самим государствам-членам. Среди очевидных — боевой опыт и боеспособная армия: ни у одной страны ЕС сегодня нет такого практического знания о ведении современной войны, которое получила Украина. Но военное измерение — лишь часть картины.

Именно поэтому в рамках постоянной рубрики «Новая Европа интересуется» Центр «Новая Европа» обратился к ведущим экспертам с ключевым вопросом :

Какие конкретные преимущества членство Украины в ЕС принесет государствам-членам и Европейскому Союзу в целом?

Ключевые выводы:

Членство Украины в ЕС — стратегический актив, а не благотворительность . В условиях ослабления трансатлантических связей и роста давления со стороны России, Китая и США эпохи Трампа, ЕС больше не может полагаться исключительно на мягкую силу и американские гарантии безопасности. Интеграция Украины — это ответ на новые геополитические реалии и условие выживания Союза как глобального актера.

Украина — важнейший ресурс безопасности Европы . Самая большая сухопутная армия в Европе — 800 000 опытных бойцов — в сочетании с передовыми технологиями в сфере дронов и противовоздушной обороны делает Украину незаменимым партнером по развитию европейской обороны, особенно в условиях, когда ЕС только начинает восстанавливать собственный военный потенциал.

Технологический и инновационный потенциал укрепляет стратегическую автономию ЕС. Военные технологии, опробованные в условиях реальной войны, отличаются высокой эффективностью и доступной стоимостью, что делает их ценным ресурсом для укрепления оборонного потенциала ЕС.

Аграрный и экономический потенциал Украины увеличивает устойчивость Союза. Несмотря на конкуренцию с отдельными аграрными секторами государств-членов, развитая сельскохозяйственная база Украины существенно расширяет общий аграрный потенциал ЕС и укрепляет его продовольственную безопасность и независимость.

Вступление Украины ускорит давно назревшие институциональные реформы в ЕС . Расширение требует обновления Совместной аграрной политики, механизмов голосования и принятия решений во внешней и политике безопасности, а также общей бюджетной архитектуры — долгосрочных реформ, но теперь ставших неотвратимыми в контексте расширения.

Стратегическая ценность Украины не отменяет требований к членству, но обязывает ЕС к партнерству . Украина должна отвечать критериям вступления. Однако осознание того, что интеграция Украины отвечает интересам самого Союза, обязывает ЕС активно содействовать этому процессу: ускорять его, применять переходные периоды и вносить необходимые коррективы в собственные механизмы.

Общественная устойчивость и опыт кризисного управления Украины обогащают подход Европы к готовности общества к кризису. Реальный опыт мобилизации общества в условиях вооруженного конфликта, горизонтальная самоорганизация граждан и эффективное взаимодействие с государственными институтами предлагают ценное модель по укреплению общественной устойчивости во всем ЕС.

Членство Украины в ЕС вернет Европе место за столом переговоров . Россия и США фактически отстранили ЕС от мирного процесса. Вступление Украины превратит ЕС из стороннего наблюдателя в полноправного участника любых переговоров о будущем Украины и безопасности континента.

Идентичность и ценности: Украина как живое доказательство европейских идеалов. Демократическая Украина, борющаяся за права человека, верховенство права и человеческое достоинство перед лицом авторитарной агрессии, является лучшим подтверждением того, что ЕС был призван защищать. Ее членство стало бы мощным сигналом — объединенная Европа остается значимым и устойчивым проектом.

Натали Точчи, директор Istituto Affari Internazionali (IAI), Италия

Членство Украины в ЕС имеет огромную стратегическую ценность как в материальном, так и, прежде всего, в идейном измерении. С материальной точки зрения очевидно, что большая, динамичная и богатая ресурсами страна, как Украина, интегрированная в сердце Европы, принесет ЕС значительные достижения в военной, экономической, технологической и общественной сферах. Свидетельством тому является то, что, несмотря на опустошительное российское вторжение, украинцы не просто выстояли, но выстояли, развивая компетенции и потенциал — особенно в военно-технологической отрасли.

Украина в составе ЕС будет способствовать развитию европейской креативности, устойчивости, безопасности и благосостояния. В случае, если Украина будет вне его, существует угроза, что все эти ресурсы окажутся в руках Москвы. Но еще важнее материальных достижений — те преимущества, которые членство Украины добавит к европейской идентичности. ЕС определял себя в противопоставлении темному прошлому Европы, обозначенному фашизмом, авторитаризмом, колониализмом и войной. Когда это прошлое снова надвигается на нас сегодня — и в Европе, и за ее пределами — европейская Украина станет мощным напоминанием для европейцев и не только для них о том, чем Европа должна быть на самом деле.

Фредрик Весслау, исполняющий обязанности директора European Policy Institute in Kyiv (EPIK), Украина

Вступление Украины в ЕС — это не акт благотворительности, а вопрос политического выживания для ЕС в мире, формируемый под влиянием Трампа, Путина и Си. В условиях обостренной международной среды ЕС больше не может полагаться на мягкую силу и гарантии безопасности. Он должен укреплять свою способность к самообороне и проекции силы за границей, и Украина играет в этом ключевую роль.

Главным вкладом Украины в ЕС станет сфера безопасности и обороны. Она имеет наибольшие сухопутные силы в Европе — боевую армию численностью 800 000 человек — и умеет применять европейское вооружение лучше, чем сами европейские войска. Украина находится на передовой сфере дроновых военных технологий и современной противовоздушной обороны. Несмотря на то, что Украина еще зависит от европейского оружия и боеприпасов для поддержки военных усилий, она стремительно превращается в ключевого поставщика безопасности для Европы.

И Европа остро нуждается в украинских возможностях и опыте. Поскольку Европа больше не может полагаться на США в вопросах безопасности, ей нужна Украина, особенно пока Европа продолжает перевооружаться и восстанавливать свой военный потенциал. Даже до вступления Украины в ЕС она может играть ключевую роль — например, предоставляя гарантии безопасности странам Балтии или снабжая необходимыми дроновыми технологиями и опытом и знаниями прифронтовым государствам ЕС. В нашем прекрасном новом мире Украина была бы не просто бенефициаром вступления в ЕС, а значительным активом.

Доктор Кристи Райк, директор, International Centre for Defence and Security (ICDS), Эстония

Европа имеет весомый интерес к интеграции Украины в ЕС, что до сих пор недостаточно признается. Прежде всего, Европе нужна Украина, чтобы построить надежный оборонный потенциал против России. Это особенно важно сейчас, когда трансатлантические отношения переживают самый глубокий кризис за всю свою историю, а США ожидают, что Европа возьмет на себя ответственность за собственную оборону. Украина может внести незаменимый вклад благодаря своей армии с боевым опытом и мощной и новаторской оборонной промышленности. (В идеале Украина также должна вступить в НАТО, что во многих отношениях является более простым процессом, чем вступление в ЕС, но политически невозможным при нынешней администрации США. Это делает роль ЕС еще более важной.)

Есть и другие потенциальные выгоды для ЕС — в частности, толчок к экономическому росту и геополитическому весу Союза. Кроме того, крупный аграрный сектор Украины в большинстве своем воспринимается как угроза сельскохозяйственному производству в нынешних странах-членах, однако его следует рассматривать и как вклад в продовольственную безопасность ЕС. Акцент на выгодах не означает, что Украина не должна отвечать условиям членства. Однако в интересах ЕС максимально способствовать и ускорить этот процесс, использовать переходные периоды и вносить необходимые коррективы в систему ЕС там, где это нужно.

Сильви Кауфман, колумнистка по международным вопросам Le Monde, Франция

Очевидные преимущества, которые получит Европейский Союз от вступления Украины, касаются сферы обороны и безопасности. Стратегически Украина в составе ЕС, а не в серой зоне на его периферии, сделает Союз большим и сильным в противостоянии с Россией.

Это также принесет выгоды в промышленном секторе: по мере того как страны-члены наращивают усилия по перевооружению, более глубокое промышленное сотрудничество с интеграцией украинского опыта и технологических достижений окажется плодотворным. Это придаст новый импульс цели создания интегрированного европейского рынка оборонных закупок.

Еще одно стратегическое преимущество и более неотложное заключалось бы в том, чтобы привести Европу за стол переговоров. До этого Россия и Соединенные Штаты держали Европу в стороне мирных переговоров. Если Украина вступит в ЕС, то и ЕС должен быть за столом переговоров.

В сферах цифровизации, возобновляемой энергетики и критического сырья у Украины есть преимущества, которые укрепят суверенитет ЕС и его зеленый курс. Масштабы усилий по восстановлению Украины откроют также важные возможности для европейского бизнеса — особенно для компаний строительного сектора.

Елена Галушка, член правления в Международном фонде «Возрождение», соучредитель International Center for Ukrainian Victory (ICUV), Украина

С деприоритизацией Европы во внешней политике США и растущей неопределенностью по отношению к американским обязательствам в НАТО, Европейский Союз все активнее переосмысливает себя не только как политико-экономический, но и как союз безопасности, который воспринимает российскую агрессию как прямую угрозу.

В этом контексте членство Украины должно стать одним из ключевых стратегических преимуществ для ЕС, и не только потому, что демократическая и процветающая Украина существенно усилит восточную границу Союза. Речь идет прежде всего об огромном потенциале украинской оборонной индустрии, обмене и совместном развитии военных технологий, отработанных в реальных боевых условиях и значительно эффективнее по стоимости и скорости производства, чем многие западные решения, а также об интеграции наиболее опытной армии в Европе.

Не менее важна роль украинского общества в защите европейских ценностей — демократии, прав человека, верховенства права и человеческого достоинства — от российской агрессии. В то же время, Украина уже внедряет инновационные решения в сфере борьбы с коррупцией и обеспечения верховенства права, среди которых открыты конкурсы на руководящие должности с привлечением международных экспертов, а также максимальная прозрачность и цифровизация. Этот опыт может дополнить дорожные карты реформ для будущих стран-кандидатов в ЕС.

Именно поэтому, на мой взгляд, членство Украины в ЕС не должно рассматриваться сугубо как политическая или экономическая интеграция очередной страны-кандидата, но прежде всего как инвестиция в общую безопасность Украины и Союза.

Сюзан Стюарт, старший научный сотрудник German Institute for International and Security Affairs (SWP), Германия

Прежде всего, Украина привнесла бы в ЕС военный опыт и опыт в сфере безопасности. Она сделала бы ЕС более безопасным, добавив свои многочисленные и закаленные в боях вооруженные силы к ныне недостаточному военному потенциалу стран-членов ЕС — особенно в период, когда готовность США защищать Европу подвергается сомнению.

Кроме того, Украина стала бы значимым активом с точки зрения продовольственной безопасности и автономии в рамках ЕС. Хотя в аграрной сфере она является конкурентом для определенных стран-членов, в более широком контексте Украина существенно увеличила общий сельскохозяйственный потенциал ЕС. Способность Украины к инновациям и быстрым и гибким действиям также стала бы большим преимуществом для ЕС, где страны-члены слишком привыкли к медленным и громоздким процессам, непригодным для решения вызовов современной, стремительно меняющейся среды.

Наконец, прямой и длительный опыт Украины в противостоянии российской агрессии — не только на поле боя, но и в сфере кибератак, дезинформации, превращения политических и экономических инструментов в оружие и манипуляций с историей — помог бы ЕС лучше противостоять серьезным и растущим угрозам со стороны России и части его московских попыток.

Тинатин Церцвадзе, адвокационный советник по внешней политике ЕС Open Society Foundations, Бельгия

Вступление Украины в ЕС и восстановленный политический импульс к расширению Союза снова поставили на повестку дня неотложную потребность в структурных реформах ЕС. Расширенный ЕС должен быть готов к нынешним и будущим геополитическим вызовам, защищая свои основополагающие ценности и верховенство права. Это повлечет за собой ряд давно назревших реформ, необходимых для ЕС будущего — в частности, реформу общей аграрной политики, реформу процедур голосования и принятие решений в сфере Совместной внешней и политики безопасности (СЗППБ), а также семилетнего бюджета ЕС.

Кроме широко обсуждаемых вопросов обороны, безопасности и технологических инноваций, которые сделают ЕС более сильным геополитическим и глобальным игроком при быстрой и эффективной интеграции, я также хотела бы сосредоточиться на другом аспекте. Речь идет о способности противостоять вызовам и управлению рисками, что одинаково присуще и государству, и обществу в Украине. И на том, что ЕС может из этого почерпнуть. Широко обсуждаемая устойчивость украинцев — реальный опыт предвидения и минимизации рисков, а также подход снизу вверх (bottom-up), горизонтальный по своей природе, к которому может приобщиться каждый гражданин. В то время, когда ЕС и страны-члены разрабатывают и совершенствуют Стратегию готовности Союза (Preparedness Union Strategy ), украинское общество имеет опыт самоорганизации в условиях стресса, поддержки наиболее уязвимых и совместной работы с государственными институтами.

