Членство Украины в ЕС уже в 2027 году: когда ждать ответа из Брюсселя

На сегодняшний день четкой модели вступления Украины в ЕС нет. Но это не проблема. Дискуссия среди государств-членов по этому поводу активно продолжается. Они тоже ориентируются на 2027 год. То есть никто не отверг идею, чтобы в 2027 году Украина имела какую-то модель вступления в Евросоюз.

Об этом во время встречи с журналистами в Киеве рассказал вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка, пишет ТСН.ua.

По словам Тараса Качки, вопрос сейчас — какова модель вступления. Чиновник подчеркивает, что в первой половине этого года это станет понятно.

«Никто не отверг это предложение. Никто не сказал, что у нас будет балканский сценарий: когда выполните бенчмарки (реформы, необходимые для вступления в ЕС — Ред.), потом мы откроем кластеры, закроем их, и начнем думать над договором об условиях вступления в ЕС, а потом еще будем какую-то вечность ратифицировать его. Этого нет. Наоборот, понимание, что должен быть какой-то ответ ЕС. Когда это произойдет? Из того, что мы видим — май, когда концептуализируются определенные подходы. Также Совет ЕС над этим активно работает. Поэтому я думаю, в первой половине года нам это будет понятно», — считает Тарас Качка.

В начале 2026 года Владимир Зеленский заявил, что Украина надеется на членство в ЕС уже в 2027 году. Тогда ТСН.ua писал, как европейские лидеры исключили такую возможность. В частности канцлер Германии Фридрих Мерц заявлял, что вступление Украины в Евросоюз уже 1 января 2027 года невозможно. По его словам, это длительный процесс, занимающий годы.