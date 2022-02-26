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Членство Украины в Европейском Союзе будет ключевым свидетельством поддержки нашей страны - Зеленский

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Членство Украины в Европейском Союзе будет ключевым свидетельством поддержки нашей страны - Зеленский

25 января родился украинский шоумен и шестой Президент Украины Владимир Зеленский / Associated Press

Президент Украины заявил, что наступил решающий момент о принятии решения о членстве Украины в Евросоюзе.

Сегодня, 26 февраля, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина заслужила членство в Европейском Союзе и принятие ее в ЕС будет одним из основных свидетельств поддержки Украины государствами-участниками Евросоюза.

"Народ Украины уже заслужил и имеет право получить членство в Европейском Союзе, это и будет ключевым свидетельством поддержки нашей страны. Настал решающий момент раз и навсегда закрыть многолетнюю стратегическую дискуссию и принять решение о членстве Украины в Европейском Союзе", — сказал президент на брифинге.

Глава Украины отметил, что этот вопрос обсудил сегодня с президентом Европейского Совета Шарль Мишелем, главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен, президентом Франции Эммануэлем Макроном.

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