Зять Трампа Джаред Кушнер / © Associated Press

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Спецпосланник и зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер на протяжении последних месяцев на непубличных переговорах о мире поднимал вопрос вступления Украины в НАТО при условии ее территориальных уступок России.

Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.

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Ранее этот вариант считался нежизнеспособным, и еще в начале прошлого года сам Трамп исключил возможность вступления Украины в НАТО, назвав это неприемлемым для России, говорится в статье WSJ. Однако, по словам участников переговоров, в последние месяцы эта идея неоднократно поднималась в беседах Джареда Кушнера и Стива Уиткоффа с европейцами.

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В частности, на прошлой неделе в Дублине Кушнер обсудил такую возможность с президентом Владимиром Зеленским и представителями европейских стран. Этот вопрос также поднимался как минимум на одной из встреч, состоявшихся на прошлой неделе в Объединенных Арабских Эмиратах, где Кушнер и Виткофф проводили переговоры с представителями Украины, Европы и России. Также один из европейских лидеров отметил, что эта идея обсуждалась еще в августе — во время телефонного разговора.

Два возможных сценария от США

По данным источников WSJ, американская сторона предложила два возможных сценария.

«Согласно первому из них Украина должна отказаться от контроля над территориями на Донбассе — в обмен на полноправное членство в НАТО. Вторая идея заключалась в том, чтобы заморозить конфликт вдоль линии фронта — при этом часть территории Донбасса осталась под контролем Украины, — а также предоставить Украине гарантии безопасности для защиты от возможного нападения со стороны России в будущем. Эти гарантии могли быть закреплены в международном договоре с участием США и, возможно, европейских союзников».

По словам американского чиновника, участники переговоров обсуждают множество вариантов, однако для заключения окончательного соглашения требуется согласие как Украины, так и России.

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Как отмечает The Wall Street Journal, такое обсуждение возможности вступления Украины в НАТО показывает, как далеко Вашингтон готов зайти, чтобы вывести переговоры между Россией и Украиной из тупика. Ранее и администрация Трампа, и предыдущие администрации США выступали против предоставления Украине членства в этом военном альянсе, опасаясь, что такой шаг может вовлечь Запад в прямое противостояние с Москвой.

Пока не ясно, насколько серьезно американские посредники рассматривают эту идею и изменил ли Трамп свою позицию относительно вступления Украины в НАТО.

В то же время, по данным источников WSJ, на встрече в Абу-Даби на прошлой неделе российская сторона прямо требовала, чтобы Украина отказалась от каких-либо стремлений вступить в НАТО.

В документе, распространенном среди участников переговоров, Москва потребовала, чтобы Украина исключила из своей Конституции положение о стремлении вступить в НАТО. Российская сторона также настаивала на том, чтобы альянс взял на себя обязательство не размещать на территории Украины войска или военную технику, а также потребовали прекратить поставки западного оружия в Киев.

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Напомним, ранее переговорщик Джаред Кушнер по итогам встречи представителей США, Украины и «Коалиции желающих» в Берлине заявил о том, что Россия согласилась на расширение формата мирных переговоров по завершению войны против Украины с привлечением европейских государств. В то же время, администрация президента США Дональда Трампа намерена согласовывать будущие договоренности с Киевом и европейскими партнерами.

Кроме того, Кушнер заявил, что Россия якобы спокойно воспринимает идею предоставления Украине гарантий безопасности по образцу статьи 5 Североатлантического договора. Речь идет о механизме, сходном с принципом коллективной обороны НАТО. По его словам, американской стороне удалось добиться того, чтобы Москва согласилась рассматривать концепцию гарантий безопасности для Украины, построенную по принципу статьи 5 НАТО. В то же время, Кушнер признал, что в России к этой идее есть скепсис и недоверие.

Впрочем, президент Украины Владимир Зеленский заявил: он не уверен, что у Украины и США одинаковое видение того, что стоит за фразой «гарантии безопасности как в статье 5 НАТО».

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