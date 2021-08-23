Члену Комиссии по регулированию азартных игр, который погорел на взятке в $ 90 тысяч, присудили арест с залогом

Срок действия меры пресечения — до 18 октября 2021 включительно.

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения задержанному члену Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 5 000 658 грн с требованием носить электронное средство контроля.

Об этом значится на сайте суда.

Срок действия меры пресечения — до 18 октября 2021 включительно.

Если залог будет внесен, то он должен будет прибывать по требованию к детективу, прокурора, суда. А также не покидать место жительства без разрешения детектива, прокурора или суда и сообщать об изменении своего места жительства и работы. А еще сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти паспорт гражданина Украины для выезда за границу и другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину.

Кроме того, он должен воздерживаться от общения с определенными в постановлении следственного судьи лицами.

Напомним, что 20 августа члена Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей, который исполнял обязанности председателя, уличили в получении взятки в 90 000 долларов.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку