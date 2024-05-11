Члены НАТО могут своими ПВО закрыть небо над частью Украины: названы страны

Защита украинского неба на границе создаст безопасную зону в ширину до 70 километров.

НАТО могут защитить воздушное пространство Украины от российских дронов с помощью систем противовоздушной обороны. В частности, речь идет о Польше и Румынии.

Об этом пишет издание FAZ.

Как отмечается, страны-члены НАТО, в частности, Польша и Румыния, могут закрыть воздушное пространство нашего государства от атак российскими беспилотниками. Такого сценария не исключают представители ряда немецких политических партий, в частности правящих Свободной демократической партии (ВДП) и "Союза 90"/Зеленые".

В то же время, идея сбивать над Западом Украины российские беспилотники с использованием размещенных в Румынии и Польше систем ПВО Альянса, которыми руководят военнослужащие НАТО, принадлежит эксперту Мюнхенской конференции по безопасности Нико Ланге, а также бывшему помощнику генсека НАТО, генерал-лейтенанту Горсту-Гайн.

По его мнению, защита украинского неба на границе создаст безопасную зону в ширину до 70 километров. А это, в свою очередь, помогло бы разгрузить украинские силы ПВО на других участках фронта.

Напомним, что ВСУ сбили российский Су-25 под Авдеевкой.

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