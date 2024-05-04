Члены ВВК уже не смогут принимать решения по своему усмотрению: что изменилось

Степень пригодности к военной службе будет устанавливаться ВЛК в соответствии с расписанием болезней, пояснениями к этому расписанию и таблицы дополнительных требований к состоянию здоровья.

Члены военно-врачебной комиссии теперь не смогут по своему усмотрению принимать решение о пригодности или непригодности военнообязанного. Теперь они должны руководствоваться четкими нормами.

Об этом говорится в заявлении департамента здравоохранения Министерства обороны Украины.

Сегодня, 4 мая, вступили в силу изменения в положение о военно-врачебной экспертизе в ВСУ в соответствии с приказом министра обороны Украины №402. Этими изменениями был отменен статус "ограниченно пригодный", а также обновлен список болезней, с которыми могут или не могут мобилизовать.

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"Фактически отменена индивидуальная оценка пригодности. Теперь члены ВВК не смогут принимать решения по собственному усмотрению, а будут руководствоваться только четкими нормами. Это позволит сделать невозможным коррупционные проявления", — объяснили в департаменте Минобороны.

В департаменте отметили, что степень пригодности к военной службе будет устанавливаться ВВК в соответствии с расписанием болезней, объяснением этого расписания и таблицы дополнительных требований к состоянию здоровья.

Напомним, в Генштабе дали советы украинцам, стоящим в очередях в ТЦК.

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