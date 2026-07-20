Чмут озвучил тревожный прогноз на зиму: «Время думать о селе или загранице»

Украина не будет готова к зиме: возможно, нужно выехать в село или за границу — Тарас Чмут / © ТСН.ua

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С перезагрузкой в Минобороны, с фокусом внимания не на войну, а на политику, Украина может не подготовить должным образом к зиме.

Такое мнение высказал руководитель фонда «Вернись живым» Тарас Чмут в интервью «Украинской правде».

Он напомнил, что миллионы украинцев ужасно пережили предыдущую зиму. И предпосылок, что эта будет легче — нет.

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«С конфликтом в ВСУ, с фокусом внимания не на войну, а на политику — мы не подготовимся должным образом к зиме. Мы не можем качественно противостоять российской баллистике. Они накопят реактивные дроны, против которых „дронопад“ не работает», — говорить руководитель фонда «Вернись живым» Тарас Чмут.

Чмут предположил, что невозможно отстроить энергетику за полгода от прошлой зимы.

По его словам, следующая зима может оказаться еще сложнее предыдущей из-за проблем с подготовкой энергосистемы и смены приоритетов власти. Чмут подчеркнул, что украинцам уже сейчас стоит продумать план на холодный сезон — в частности, рассмотреть возможность временного переезда в село, небольшой город или даже за границу.

«Я считаю, что каждый сейчас, в июле, должен подумать, где он будет зимой. Возможно, кому-то уже нужно подумать уехать в село или даже за границу», — заявил Тарас Чмут.

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