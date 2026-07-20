- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 404
- Время на прочтение
- 2 мин
Чмут озвучил тревожный прогноз на зиму: «Время думать о селе или загранице»
Следующая зима в Украине может оказаться еще сложнее предыдущей — Тарас Чмут посоветовал каждому украинцу в июле определиться с местом безопасной зимовки.
С перезагрузкой в Минобороны, с фокусом внимания не на войну, а на политику, Украина может не подготовить должным образом к зиме.
Такое мнение высказал руководитель фонда «Вернись живым» Тарас Чмут в интервью «Украинской правде».
Он напомнил, что миллионы украинцев ужасно пережили предыдущую зиму. И предпосылок, что эта будет легче — нет.
«С конфликтом в ВСУ, с фокусом внимания не на войну, а на политику — мы не подготовимся должным образом к зиме. Мы не можем качественно противостоять российской баллистике. Они накопят реактивные дроны, против которых „дронопад“ не работает», — говорить руководитель фонда «Вернись живым» Тарас Чмут.
Чмут предположил, что невозможно отстроить энергетику за полгода от прошлой зимы.
По его словам, следующая зима может оказаться еще сложнее предыдущей из-за проблем с подготовкой энергосистемы и смены приоритетов власти. Чмут подчеркнул, что украинцам уже сейчас стоит продумать план на холодный сезон — в частности, рассмотреть возможность временного переезда в село, небольшой город или даже за границу.
«Я считаю, что каждый сейчас, в июле, должен подумать, где он будет зимой. Возможно, кому-то уже нужно подумать уехать в село или даже за границу», — заявил Тарас Чмут.
Ранее мэр Ивано-Франковска дал тревожный прогноз на сентябрь-октябрь для западных областей и заявил, что РФ готовит на этот период массированные атаки.