Почему резко подорожал бензин и дизель: глава Антимонопольного комитета назвал главную причину

После резкого и существенного удорожания бензина и дизеля Антимонопольный комитет принялся за проверки АЗС. В настоящее время начато дело о возможных антиконкурентных согласованных действиях на рынке горючего.

Об этом заявил глава Антимонопольного комитета Украины Павел Кириленко во время выступления в ВРУ.

По его словам, стремительный рост цен на горючее начался 28 февраля, а 2 марта АМКУ приступил к расследованию, чтобы выявить признаки нарушения законодательства. В частности, были направлены требования к крупнейшим сетям АЗС.

Кириленко подчеркнул, что несмотря на наличие объективных факторов роста цен на светлые нефтепродукты, Комитет не исключает, что ситуация может быть вызвана «отдельными субъективными факторами».

«Основным объективным фактором, повлиявшим на увеличение цен, является то, что с прошлого года, а именно после остановки крупнейшего, по сути, единственного нефтеперерабатывающего предприятия в Украине, почти все светлые нефтепродукты в процентном эквиваленте 85% зависят от импорта нефтепродуктов», — отметила глава.

Он также назвал другие факторы роста цен. В частности, это рост объемов спроса и сокращение предложения и запасов, удорожание логистических услуг, а также рост фактической стоимости приобретения нефтепродуктов.

Кириленко также сообщил, что с конца февраля закупки бензина А-95 выросли на 40-70%, а дизеля — на 60-140%. В то же время европейские поставщики сократили предложение, ведь нуждаются в обеспечении собственных рынков.

Глава АМКУ заявил, что нынешнюю ситуацию никак нельзя сравнивать с ситуацией в начале полномасштабного вторжения, когда в Украине были огромные проблемы с логистикой, но имелся ресурс и ресурс был устойчив в ЕС.

«К примеру, по состоянию на 23 февраля рост в Европе достиг отметки в 10,5%, при этом такой уровень роста цены на АЗС нашей страны испытали только 4 марта текущего года, то есть через 14 дней», — добавил Кириленко.

Рост цены на бензин

В начале марта в Украине из-за ситуации на Ближнем Востоке мировые цены на нефть пошли вверх. Директор «Консалтинговой группы „А-95“ Сергей Куюн заявил, что повышение цен не является характерным для этого периода года и обусловлено исключительно «ближневосточным фактором».

Поскольку в Украине нет дефицита ни бензина, ни дизеля, но стоимость взлетела, АМКУ приступил к проверке АЗС. Кроме того, комитет потребовал объяснить, почему цены так сильно подскочили. Орган пригрозил наказать нарушителей, если заправки подняли цены незаконно или сговорились между собой.

В то же время глава Кабмина Юлия Свириденко заявила, что Правительство стабилизирует цены на рынке. Она заявила, что контроль стоимостью горючего на АЗС усилят, а цены на топливо должны формироваться без внутренних спекуляций.