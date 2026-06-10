Чонгарский мост полностью разрушен, а у Путина пытаются это скрыть

Дыра в Чонгарском мосту после украинских ударов / © из соцсетей

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Силы обороны Украины полностью вывели из строя Чонгарский мост после ряда атак по нему. Российская оккупационная администрация Крыма пытается скрыть масштабы разрушений.

Об этом сообщил руководитель украинского Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.

«Чонгарский мост полностью уничтожен, российские власти пытаются замалчивать ситуацию во временно оккупированном Крыму», — говорится в коротком заявлении.

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Напомним, 7 июня российские оккупационные власти сообщили об ударе ВСУ по мосту вблизи Чонгара. Вследствие этого было временно приостановлено движение в Крым через пункт пропуска «Джанкой», а транспортные потоки перенаправили через Армянск и Перекоп.

9 июня Силы обороны Украины снова атаковали Чонгарский мост, из-за чего движение по нему было перекрыто.

Атаки на Чонгарский мост — какие последствия для врага

Чонгарский мост, который соединяет Крым с материковой частью Украины, остается одним из ключевых логистических маршрутов российской армии. Экс-спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев отмечает, что систематические удары по Чонгару постепенно ослабляют вражескую логистику на полуострове. Параллельно Силы обороны давят на Крымский мост и наносят удары по другим путям снабжения оккупантов.

Чонгарский мост является самым коротким маршрутом обеспечения российских войск на юге, поэтому его повреждение заставляет врага использовать более длинные и уязвимые пути. Эксперты сравнивают эту тактику с истощением оккупантов у Антоновского моста, хотя для полной изоляции полуострова решающим фактором остается Крымский мост.

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