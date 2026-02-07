- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 186
- Время на прочтение
- 2 мин
"Дискуссии продолжаются": Вениславский прокомментировал слухи о выборах в мае
В Верховной Раде призывают снять розовые очки, ведь настоящее «окно возможностей» этой весной откроется отнюдь не для избирательных участков.
Пока на международных площадках обсуждается конкретная дата электоральных процессов, украинские законодатели охлаждают пыл: провести выборы весной технически невозможно, а подписание мира зависит от исчерпания ресурсов врага. Вероятность проведения выборов уже в мае 2026 года оценивается как крайне низкая, ведь для этого отсутствует необходимая законодательная база.
О реальном состоянии подготовки к политическому процессу и перспективам переговоров рассказал член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, нардеп Федор Вениславский в эфире Radio NV.
Почему закон не успеют принять
Вениславский пояснил, что рабочая группа до сих пор не финализовала соответствующий законопроект, а дискуссии о алгоритмах безопасности продолжаются. По его словам, в феврале документ точно не попадет в сессионный зал, а в лучшем случае его рассмотрение и принятие состоится только в марте.
Даже если закон вступит в силу в конце марта или начале апреля, организовать волеизъявление через два месяца невозможно ввиду факторов безопасности. Поэтому сценарий с майскими выборами депутат называет «чрезмерно оптимистичным, но малореалистичным», подчеркивая сложность процедур.
Прогноз Буданова и энергетический террор
Относительно вероятности заключения мирного соглашения в марте Вениславский отметил, что для этого необходимо согласие обеих сторон, однако Россия пока не отказывается от своих максималистских целей. В то же время, он напомнил о данных руководителя ОПУ Кирилла Буданова, который прогнозирует открытие «максимальных возможностей» для дипломатии именно в марте-апреле.
Логика этого прогноза заключается в том, что весной главные козыри Кремля — террористические атаки на украинскую энергетику — будут исчерпаны вместе с завершением отопительного сезона. Когда исчезнет фактор холода и давления на гражданское население из-за блэкаутов, Украина сможет чувствовать себя свободнее за столом переговоров.
Напомним, командир "Ахиллеса" Юрий Федоренко заявил, что переговоры не могут существовать отдельно от ситуации на поле боя и никогда не заменят собой боевые действия. По его мнению, дипломатический процесс напрямую зависит от того, способны ли армии достичь желаемого результата силой оружия.