"Дискуссии продолжаются": Вениславский прокомментировал слухи о выборах в мае

Федор Вениславский

Пока на международных площадках обсуждается конкретная дата электоральных процессов, украинские законодатели охлаждают пыл: провести выборы весной технически невозможно, а подписание мира зависит от исчерпания ресурсов врага. Вероятность проведения выборов уже в мае 2026 года оценивается как крайне низкая, ведь для этого отсутствует необходимая законодательная база.

О реальном состоянии подготовки к политическому процессу и перспективам переговоров рассказал член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, нардеп Федор Вениславский в эфире Radio NV.

Почему закон не успеют принять

Вениславский пояснил, что рабочая группа до сих пор не финализовала соответствующий законопроект, а дискуссии о алгоритмах безопасности продолжаются. По его словам, в феврале документ точно не попадет в сессионный зал, а в лучшем случае его рассмотрение и принятие состоится только в марте.

Даже если закон вступит в силу в конце марта или начале апреля, организовать волеизъявление через два месяца невозможно ввиду факторов безопасности. Поэтому сценарий с майскими выборами депутат называет «чрезмерно оптимистичным, но малореалистичным», подчеркивая сложность процедур.

Прогноз Буданова и энергетический террор

Относительно вероятности заключения мирного соглашения в марте Вениславский отметил, что для этого необходимо согласие обеих сторон, однако Россия пока не отказывается от своих максималистских целей. В то же время, он напомнил о данных руководителя ОПУ Кирилла Буданова, который прогнозирует открытие «максимальных возможностей» для дипломатии именно в марте-апреле.

Логика этого прогноза заключается в том, что весной главные козыри Кремля — террористические атаки на украинскую энергетику — будут исчерпаны вместе с завершением отопительного сезона. Когда исчезнет фактор холода и давления на гражданское население из-за блэкаутов, Украина сможет чувствовать себя свободнее за столом переговоров.

Напомним, командир "Ахиллеса" Юрий Федоренко заявил, что переговоры не могут существовать отдельно от ситуации на поле боя и никогда не заменят собой боевые действия. По его мнению, дипломатический процесс напрямую зависит от того, способны ли армии достичь желаемого результата силой оружия.