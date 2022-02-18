Чрезвычайники предупреждают о сильных порывах ветра по всей Украине

Чрезвычайники предупреждают о сильных порывах ветра по всей Украине

Установлен І уровень опасности, желтый.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает об опасных метеорологических явлениях, в частности, о мощных порывах ветра по всей территории Украины.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС в Telegram.

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"19 февраля ночью и утром в западных и большинстве северных областей, днем на большей части территории страны порывы ветра 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый)", — говорится в сообщении.

Как отмечают чрезвычайники, в Киеве и области 19 февраля утром и днем порывы ветра составят 15-20 м/с, что соответствует I уровню опасности, желтому.

Напомним, ранее ГСЧС предупредила, что в пятницу и субботу, 18-19 февраля, в Карпатах будет сохраняться высокая опасность схода лавин с гор.

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