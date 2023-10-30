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Чрезвычайная ситуация областного масштаба: Минздрав – о вспышке гепатита А в Виннице

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Чрезвычайная ситуация областного масштаба: Минздрав – о вспышке гепатита А в Виннице

Гепатит А / Фото: Credits

Из-за вспышки гепатита А запланировано заседание ТЭБ и ЧС на уровне области.

Вспышка гепатита А в Виннице, зафиксированная еще более полутора недель назад, — это чрезвычайная ситуация областного масштаба.

Об этом сказал главный санитарный врач Игоря Кузина в эфире телемарафона.

По его словам, вспышка инфекционного заболевания вышла за пределы города. Он добавил, что в целом эпидемическая статистика показывает, что источник инфицирования продолжает существовать.

"То, что мы сейчас видим – это пищевые продукты, также вполне возможно, что и питьевая вода могут быть причинами. Поэтому сейчас основной фокус врачей-эпидемиологов состоит в том, чтобы дообследовать работников именно эпидемически опасных сфер. И среди них найти потенциально человека, которая переболела или продолжает болеть вирусным гепатитом А", — сказал он.

Из-за вспышки гепатита А запланировано заседание ТЭБ и ЧС на уровне области.

Напомним, из-за вспышки гепатита А в Виннице школьников переведут на дистанционку.

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Дата публикации
Просмотры
371
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