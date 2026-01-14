ТСН в социальных сетях

Украина
477
1 мин

Чрезвычайная ситуация и штаб в Киеве: Зеленский об отключении света

Владимир Зеленский объявил о чрезвычайной ситуации с энергетикой в Украине.

Руслана Сивак
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский / © Associated Press

В Киеве будет создан координационный штаб, который будет сообщать о ситуации в городе с электроэнергией и не только. Он будет действовать на неизменной базе.

Об этом сообщил Владимир Зеленский в соцсетях.

«Будет образован штаб по координации ситуации в Киеве, который будет действовать постоянно. В целом в энергетике Украины будет введен режим чрезвычайной ситуации», — сообщил Зеленский.

По его словам, руководителем работ по поддержке людей и общин в таких условиях, а также решением практических вопросов будет заниматься новоизбранный первый вице-премьер-министр — министр энергетики Украины — Денис Шмигаль.

Президент также отметил, что в настоящее время ремонтные бригады и спасатели ГСЧС работают в круглосуточном режиме. Кроме кадровых решений правительство готовит меры по максимальной дерегуляции для быстрого подключения резервного оборудования и планирует существенно нарастить объемы импорта электроэнергии из-за рубежа.

Напомним, что из-за ночных атак РФ ситуация с электроэнергией в Киеве остается непрогнозируемой и сложной. Аварийные бригады работают круглосуточно, пытаясь стабилизировать сеть, несмотря на морозы, но вражеские обстрелы делают невозможным предоставление каких-либо конкретных прогнозов по возвращению к плановым графикам.

Также в четверг, 15 января, во всех регионах Украины будут применяться графики почасовых отключений света и ограничения мощности (для промышленных потребителей).

