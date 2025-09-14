- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 7402
- Время на прочтение
- 1 мин
Чрезвычайная ситуация под Киевом и удар по россиянам в Крыму: главные новости ночи 14 сентября 2025 года
ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 14 сентября 2025 года:
В Киевской области прогремели взрывы: что сообщили власти Читать далее –>
Из-за чрезвычайной ситуации в Киевской области "Укрзализныця" меняет маршруты поездов Читать далее –>
В Киевской области назначили дополнительные рейсы и изменили расписание пригородных и региональных поездов Читать далее –>
В Киевской области повреждена железнодорожная инфраструктура: пассажирам оказали помощь Читать далее –>
ВМС Украины поразили коммуникационный узел Черноморского флота РФ в Крыму Читать далее –>