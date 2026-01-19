Чрезвычайная ситуация в энергетике затягивается: когда в Украине ожидают облегчения ситуации

Энергетика Украины / © Associated Press

Чрезвычайная ситуация в энергетическом секторе Украины может действовать до стабилизации энергоснабжения, что предположительно произойдет уже после завершения отопительного сезона.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев.

Он подчеркнул, что сейчас в Украине введено не чрезвычайное положение, а режим чрезвычайной ситуации, который применяется не впервые.

По словам эксперта, речь идет о временных чрезвычайных мерах в энергетике, которые уже использовались ранее – в частности, в 2014–2015 годах, когда возникли проблемы с поставкой антрацитового угля.

Среди основных мер – сокращение потребления электроэнергии, упрощение бюрократических процедур для запуска новых генерирующих мощностей, перераспределение средств в пределах энергетического сектора, а также возможные изменения режима комендантского часа. Кроме того, в рамках ЧС Национальная комиссия по регулированию энергетики (НКРЭКУ) пересмотрела ценовые ограничения для импорта электроэнергии.

Рябцев отметил, что все эти меры будут действовать до стабилизации ситуации, однако пока сложно прогнозировать, когда именно это произойдет.

"Жесткие ограничения не введены, поэтому не исключаю, что режим чрезвычайной ситуации может сохраняться до завершения отопительного сезона", – подытожил эксперт.

Какая ситуация в энергетике Украины

В Украине сохраняется тенденция роста потребления электроэнергии, в связи с чем во всех регионах страны остается актуальной потребность в экономном использовании энергоресурсов.

Также в Украине изменилась система применения графиков отключения электроэнергии. Если раньше более четырех очередей означало экстренные обесточивания вне графика, то теперь большинство регионов постепенно переходит в режим 4,5–5 очередей.

В таких условиях электроснабжение может отсутствовать более 16 часов в сутки, однако отключения происходят в соответствии с утвержденными графиками, что позволяет потребителям ориентироваться во времени и планировать свои действия.

Отдельной проблемой остаются аварийные ситуации в жилых домах, в частности, в Киеве. По словам специалистов, во многих случаях причиной обесточений являются внутридомовые сети, за техническое состояние которых отвечают ЖЭКи и ОСМД.

В случае аварии жителям рекомендуют прежде всего обращаться в ЖЭК или ОСМД. После осмотра электрик определяет источник проблемы: если неисправность внутри дома – ее устраняют на месте, если же проблема связана с сетями, соответствующая заявка передается оператору электросетей.