Чрезвычайники предупреждают о повышении уровня воды и выходе на пойму реки Уж на Закарпатье

Сегодня ожидается максимальный уровень воды в реке.
Сегодня, 18 февраля, спасатели предупреждают о повышении уровня воды в реке Уж в Ужгороде.
"18 февраля ожидаем максимальный уровень на р. Уж (г. Ужгород Закарпатской области) – 40-70 см над нулем поста (уровень воды на 20:00 17 февраля - 18 см), начальный выход воды на пойму междамбового пространства", — говорится в сообщении.
В связи с этим объявлен желтый уровень опасности.
Напомним, 18 февраля в реках Закарпатья повысится уровень воды (над уровнями по состоянию на 16 февраля) на 0,5-1,5 м, без негативных последствий. В нижнем течении Боржавы – до 2,0 м, возможен начальный выход воды на пойму (I уровень опасности, желтый).
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