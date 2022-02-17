Чрезвычайники предупреждают об опасности на Закарпатье: возможны наводнения

Чрезвычайники предупреждают об опасности на Закарпатье: возможны наводнения

ГСЧС установила ІІ уровень опасности – оранжевый.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает жителей Закарпатской области об опасных гидрологических явлениях. Так, река Боржава может подтопить некоторые автодороги и сельхозугодья области.

Об этом сообщает пресс- служба ГСЧС со ссылкой на УкрГидрометцентр.

Как отмечается, 17 и 18 февраля в нижнем течении г. Боржава продолжится повышение уровня воды на 2 — 2,5 метра относительно уровня, зафиксированного в 17:00 17 февраля.

Вероятно, частично затопленными могут быть:

автодороги В.Комяти-Шаланки;

сельхозугодия сел Каменское, Заречье, Сельце, В.Комяты, М.Комяты, с.Боржавское, с.Заричье, с.Луково, с.Белки, с.Хмельник;

возможный начальный перелив автодороги Мукачево-Рогаты в районе с.Вольхивка;

Чрезвычайники предупреждают о ІІ уровне опасности – оранжевом.

Напомним, в Украине 17 февраля объявлено о первом уровне опасности из- за сильного тумана.

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