Чрезвычайники предупреждают украинцев о грозе: в каких областях будет бушевать ненастье

Завтра, 11 августа, в некоторых областях Украины пройдут сильные грозы.
Чрезвычайники предупреждают украинцев о І уровне опасности.
Об этом говорится в Телеграмме ГСЧС.
Так, грозы 11 августа будут ожидаться в:
- Киеве;
- западных и северных областях;
- Винницкой области;
- Черкасской области;
- Кировоградской области;
- Киевской области;
- в Полтавской области.
Напомним, через Украину сейчас проходит атмосферный фронт, и именно поэтому погода так отличается в регионах.
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