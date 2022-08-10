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Чрезвычайники предупреждают украинцев о грозе: в каких областях будет бушевать ненастье

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Чрезвычайники предупреждают украинцев о грозе: в каких областях будет бушевать ненастье

Фото: Associated Press

Завтра, 11 августа, в некоторых областях Украины пройдут сильные грозы.

Чрезвычайники предупреждают украинцев о І уровне опасности.

Об этом говорится в Телеграмме ГСЧС.

Так, грозы 11 августа будут ожидаться в:

  • Киеве;
  • западных и северных областях;
  • Винницкой области;
  • Черкасской области;
  • Кировоградской области;
  • Киевской области;
  • в Полтавской области.

Напомним, через Украину сейчас проходит атмосферный фронт, и именно поэтому погода так отличается в регионах.

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