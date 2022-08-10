Чрезвычайники предупреждают украинцев о грозе: в каких областях будет бушевать ненастье

Чрезвычайники предупреждают украинцев о І уровне опасности.

Об этом говорится в Телеграмме ГСЧС.

Так, грозы 11 августа будут ожидаться в:

Киеве;

западных и северных областях;

Винницкой области;

Черкасской области;

Кировоградской области;

Киевской области;

в Полтавской области.

Напомним, через Украину сейчас проходит атмосферный фронт, и именно поэтому погода так отличается в регионах.

До +36 - на Украину надвигается жара

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