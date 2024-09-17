Чрезвычайники третьи сутки тушат пожары на Полтавщине и Донетчине: эвакуированы люди (фото)

В Полтавском районе огонь охватил площадь около 700 га.
Спасатели 17 сентября продолжают тушить масштабный лесной пожар в Полтавской области и в Лиманском лесничестве Донецкой области.
Об этом сообщили в ГСЧС Украины.
В Полтавском районе из-за больших порывов ветра и длительного отсутствия дождей огонь стремительно распространился и охватил площадь около 700 га.
Горит сухая растительность и лесная подстилка на площади около 50 га.
Эвакуированы 53 жителя сел Пудловка, Дубина, Маньковка и Собковка. Информация о поврежденных домовладениях и постройках уточняется.
В то же время, на территории Лиманского лесничества огонь прошел около 350 га территории. В настоящее время угроза распространения огня на населенные пункты отсутствует.
С пожарами борются более 350 спасателей и около 70 единиц техники.
Напомним, накануне из-за масштабного пожара на Полтавщине спасатели эвакуировали пассажиров электрички. Известно о повреждениях домов.
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