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Чрезвычайники третьи сутки тушат пожары на Полтавщине и Донетчине: эвакуированы люди (фото)

Чрезвычайники третьи сутки тушат пожары на Полтавщине и Донетчине: эвакуированы люди (фото)

Лесной пожар

В Полтавском районе огонь охватил площадь около 700 га.

Спасатели 17 сентября продолжают тушить масштабный лесной пожар в Полтавской области и в Лиманском лесничестве Донецкой области.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины.

В Полтавском районе из-за больших порывов ветра и длительного отсутствия дождей огонь стремительно распространился и охватил площадь около 700 га.

Горит сухая растительность и лесная подстилка на площади около 50 га.

Эвакуированы 53 жителя сел Пудловка, Дубина, Маньковка и Собковка. Информация о поврежденных домовладениях и постройках уточняется.

В то же время, на территории Лиманского лесничества огонь прошел около 350 га территории. В настоящее время угроза распространения огня на населенные пункты отсутствует.

С пожарами борются более 350 спасателей и около 70 единиц техники.

Лесной пожар / ©
Лесной пожар
Лесной пожар / ©
Лесной пожар
Лесной пожар / ©
Лесной пожар
Лесной пожар / ©
Лесной пожар
Лесной пожар / ©
Лесной пожар
Лесной пожар / ©
Лесной пожар
Лесной пожар / ©
Лесной пожар
Лесной пожар / ©
Лесной пожар

Напомним, накануне из-за масштабного пожара на Полтавщине спасатели эвакуировали пассажиров электрички. Известно о повреждениях домов.

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