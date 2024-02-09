"Чрезвычайно рискованная авантюра": западные СМИ об отставке Залужного

Отставка Валерия Залужного – это топ тема западных СМИ. Журналисты пытаются оценить риски и узнать, что стало причиной такого решения со стороны президента Владимира Зеленского.

В частности, Sky News пишет, что "увольнение высокопоставленного украинского генерала — это чрезвычайно рискованная авантюра Владимира Зеленского в то время, когда есть значительные риски, что Россия улучшит ситуацию на фронте".

Украинский президент попытался представить кадровые перестановки как крайне необходимый момент обновления для следующего этапа кампании. Но отставка Залужного, несомненно, отразится на мотивации военных и будет расценена в Москве как признак нестабильности, считают журналисты.

Зеленский поспешил объявить, что генерал-полковник Александр Сырский, закаленный в боях офицер, возглавит ВСУ.

Генерал Залужный выразил благодарность всем, кто работал с ним, в частности, президенту, и согласился с необходимостью меняться и адаптироваться к новым реалиям, чтобы вместе победить в войне.

"Но, несмотря на проявление общительности, это не расставание близких друзей, и отставка невероятно популярного полководца оставит очень большие вопросы. Между Зеленским, Залужным и помощниками уже давно ведутся споры не только относительно планов боя, но и политики. Вопрос был только в том, когда это произойдет и кто заменит генерала Залужного. Поскольку теперь эта неопределенность исчезла, ключевым для президента и нового военного начальника будет продемонстрировать, что этот шаг был правильным для Украины", – считают в Sky News.

Это будет непростая задача, поскольку эксперты по вопросам обороны обеспокоены тем, что этот шаг нанесет ущерб Украине.

"Возможно, пытаясь подкрепить уверенность в своем решении, Зеленский отметил важность единого видения у военных лидеров в завуалированной критике разногласий, которые, как сообщается, у него были с генералом Залужным. Соперники или друзья, все украинцы знают, что им нужно работать вместе, чтобы бороться с Россией и убедить западных союзников, в том числе США, продолжать вооружать ВСУ", – отмечает издание.

Напомним, 8 февраля президент Владимир Зеленский внес изменения в руководство Вооруженных сил Украины. Так, главнокомандующий Вооруженными силами Валерий Залужный отправлен в отставку, а на его место назначен генерал-полковник Александр Сырский.

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