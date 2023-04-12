Чрезвычайное положение в Италии и испытание межконтинентальной баллистической ракеты РФ: главные новости ночи 12 апреля

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
Главные события ночи 12 апреля:
- Упала в Казахстане: РФ испытала межконтинентальную баллистическую ракету Читать далее –>
- В Италии объявили чрезвычайное положение: что произошло Читать далее –>
- Украина и Канада обновляют Соглашение о свободной торговле – Минэкономики Читать далее –>
- "Преступник из запрещенной организации" устроил перестрелку с кадыровцами в Чечне (видео) Читать далее –>
- ВСУ имеют все необходимое для успешного контрнаступления – Пентагон Читать далее –>
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