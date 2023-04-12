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Чрезвычайное положение в Италии и испытание межконтинентальной баллистической ракеты РФ: главные новости ночи 12 апреля

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
995
Время на прочтение
1 мин
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Чрезвычайное положение в Италии и испытание межконтинентальной баллистической ракеты РФ: главные новости ночи 12 апреля

Фото: ТСН.ua

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Главные события ночи 12 апреля:

  • Упала в Казахстане: РФ испытала межконтинентальную баллистическую ракету Читать далее –>
  • В Италии объявили чрезвычайное положение: что произошло Читать далее –>
  • Украина и Канада обновляют Соглашение о свободной торговле – Минэкономики Читать далее –>
  • "Преступник из запрещенной организации" устроил перестрелку с кадыровцами в Чечне (видео) Читать далее –>
  • ВСУ имеют все необходимое для успешного контрнаступления – Пентагон Читать далее –>

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Дата публикации
Просмотры
995
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