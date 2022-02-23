Чрезвычайное положение в Одесской области: что сообщили горожанам на срочном брифинге в ОГА

Чрезвычайное положение в Одесской области: что сообщили горожанам на срочном брифинге в ОГА

Вводить военное положение в регионе и проводить мобилизацию в ближайшее время не планируется.

Сегодня, 23 февраля, в Одесской областной государственной администрации состоялся срочный брифинг, где объяснили условия при введении чрезвычайного положения в регионе.

Об этом пишет "Суспільне".

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В брифинге приняли участие глава Одесской ОГА Сергей Гриневецкий, одесский городской голова Геннадий Труханов, руководство региональных управлений СБУ, Нацполиции, ГСЧС и Теробороны.

Черезвычайное положение

Глава региона отметил, что на территории Одесской области вводится чрезвычайное положение. Оно будет действовать в течение 30 дней.

"Правовой режим чрезвычайного положения принципиально отличается от нового режима военного положения. Мы понимаем, что внутренняя дестабилизация – одна из ключевых целей России для того, чтобы поставить Украину в слабое положение", – отметил Гриневецкий.

Глава ОГА добавил, что пока для граждан ничего не изменится. Все, что могут увидеть люди – увеличение проверок на дорогах и улицах, а также на спецобъектах. Вводить военное положение и проводить мобилизацию в ближайшее время не планируется. В первую очередь власти будут усиливать меры безопасности на стратегически важных предприятиях региона.

Как будут работать полиция, спасатели и городские организации

Глава Национальной полиции в Одесской области Николай Семенишин рассказал, что служба перешла к усиленному режиму работы.

Полицейские и нацгвардейцы проводят контрдиверсионные мероприятия. На улицах города увеличится количество патрулей, в том числе с участием общественности. ГСЧС Одесской области также перешла в усиленный режим.

По словам мэра Одессы Геннадия Труханова, все учреждения города продолжат работу в обычном режиме, закрывать ничего не планируют.

"В городе расположено большое количество камер видеонаблюдения, что позволяет нам сегодня оперативно реагировать на ту или иную ситуацию и работать на предупреждение", – сказал Труханов.

Угроза с моря и Приднестровья

Сергей Гриневецкий добавил, что 23 февраля в Одесской области был создан оперативный штаб. Пока в регионе не видят угроз ни для работы морских портов, ни для границ области со стороны так называемого Приднестровья. Что касается теробороны области, в 122-й бригаде комплектация составляет более 60%.

Если в регион начнут прибывать переселенцы, их планируют разместить в помещениях санатория "Куяльник" и лагеря "Молодая Гвардия". Также для этих нужд могут использовать 74 женскую колонию, где есть почти три тысячи мест.

Ранее стало известно, что СНБО просит Верховную Раду ввести чрезвычайное положение по всей территории, кроме Луганской и Донецкой областей.

Чрезвычайное состояние — временный правовой режим, предусматривающий определенное ограничение прав и свобод людей в условиях кризисных событий. Его вводят при согласовании Совета нацбезопасности и обороны, который обращается к президенту, после чего за соответствующее решение голосует Верховная Рада. Срок действия чрезвычайного положения – от 30 до 60 дней с возможностью продления.

СНБО просит Верховную Раду ввести чрезвычайное положение во всех регионах, кроме Донецкой и Луганской областей

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