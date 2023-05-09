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Чрезвычайный уровень пожарной опасности объявлен в некоторых регионах Украины

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
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Время на прочтение
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Чрезвычайный уровень пожарной опасности объявлен в некоторых регионах Украины

Фото: pixabay.com

Даже небольшой костер при таких условиях может привести к масштабным возгораниям.

С 9 по 11 мая в Винницкой, Черкасской и Кировоградской областях объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности. Граждан призывают быть осмотрительными.

Об этом информирует пресс-служба ГСЧС Украины.

"Даже одна маленькая непогашенная спичка или небольшой костер при таких условиях могут повлечь за собой масштабные возгорания на открытой территории. Поэтому будьте осторожны, не провоцируйте пожары, ведь последствия могут быть катастрофическими", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что жителей столицы и Киевской области также предупредили о чрезвычайном уровне пожарной опасности 9-11 мая. Напомним, что на период действия военного положения запрещено посещение лесов в Киеве, а также въезд в них на транспортных средствах и другой технике.

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Дата публикации
Просмотры
133
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