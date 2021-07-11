Чрезвычайщики предупредили о сильных ливнях в горах и подтоплениях

Чрезвычайщики предупредили о сильных ливнях в горах и подтоплениях

Непогода на Закарпатье будет вечером воскресенья.

Вечером воскресенья, 11 июля, в Закарпатской области ожидается непогода. Там пройдут кратковременные, но сильные ливни.

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"Во второй половине суток 11 июля, преимущественно в горных районах Закарпатской области, в местах прохождения сильных ливней ожидается формирование значительного местного и склонного стока с подтоплением пониженных мест, особенно в населенных пунктах, в результате захламления русел ручьев и водоотводных канав, повышение уровней воды на малых водотоках и верховьях рек на 0,5 — 1,0 м, в горных районах существует угроза схода небольших селей и оползней (I уровень опасности — желтый)", — предупредили в ГСЧС.

Напомним, сильные ливни на Закарпатье начались еще в субботу, 10 июля. Тогда затопило населенные пункты в Раховском районе.

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