Чрезвычайщики предупредили о сильных ливнях в горах и подтоплениях

Непогода на Закарпатье будет вечером воскресенья.
Вечером воскресенья, 11 июля, в Закарпатской области ожидается непогода. Там пройдут кратковременные, но сильные ливни.
"Во второй половине суток 11 июля, преимущественно в горных районах Закарпатской области, в местах прохождения сильных ливней ожидается формирование значительного местного и склонного стока с подтоплением пониженных мест, особенно в населенных пунктах, в результате захламления русел ручьев и водоотводных канав, повышение уровней воды на малых водотоках и верховьях рек на 0,5 — 1,0 м, в горных районах существует угроза схода небольших селей и оползней (I уровень опасности — желтый)", — предупредили в ГСЧС.
Напомним, сильные ливни на Закарпатье начались еще в субботу, 10 июля. Тогда затопило населенные пункты в Раховском районе.