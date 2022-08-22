Что будет через два-три месяца войны в Украине: новый прогноз Арестовича

Советник Офиса президента Алексей Арестович сделал прогноз относительно того, какая ситуация будет в Украине через 2-3 недели и почему важны следующие 2-3 месяца войны.

Свой прогноз он озвучил в эфире "Сниданок з 1+1".

По словам Арестовича, ситуация через 2-3 недели в Увкраине особо не изменится.

"Я думаю, что будет то же самое. Просто до этого могут произойти несколько ярких событий, которые нам понравятся, а противнику – нет. С "хлопковой" темы", — сказал Арестович.

Также советник Офиса президента добавил, что "мы сейчас зашли в очень интересную фазу", россияне не могут наступать и не могут добиваться никаких результатов.

"Если посмотреть на карту с 10 июля по 15 августа, которую обнародовал Британский институт изучения войны, то за 40 дней они не продвинулись, ну почти на 1-2 км ценой огромных потерь, а мы продвинулись так же. То есть это взаимное проникновение. Они никакой оперативной цели, захвата какого-то города уже не достигнут. Такой, сильной, как была российская армия в середине июня, она уже не будет в этом конфликте. А мы растем в боевой мощи. И когда эти два графика сойдутся, а пока они сходятся, то мы бьем их с HIMARS, беспилотниками, артиллерией и т.д., и есть немалой шанс, что они посыпятся раньше, чем мы приобретем способность совершить массированное контрнаступление на 2-3 участках", – сказал Арестович.

По его словам, следующие 2-3 месяца определят ход дальнейших событий.

"Это будет наше такое значимое продвижение на 1-2 участках, или это будет смягчение их (вражеской — Ред.) обороны. Я не знаю планов Генштаба, но возможны два основных варианта: мы будем смягчать (оборону — Ред.), потому что мы уничтожаем склады с боекомплектами, боеприпасами, командные пункты. Ежедневно 3-4, или 5 российских складов взлетают в воздух. Нам нужно 1-2 успеха и они посыпятся", — сказал он.

Эксклюзив от Алексея Арестовича: где он действительно работает и почему его прогнозы не осуществляются

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