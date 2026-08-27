Что будет, если бронирование сгорит: юрист рассказал о последствиях

Бронирование от мобилизации / © ТСН

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Потеря бронирования или отсрочки не дает человеку гарантированного времени на свои дела — представители ТЦК и СП могут доставить его на ВЛК в тот же день, а часть процедур на практике проходит без четкого правового урегулирования.

Об этом в интервью «Главреду» рассказал управляющий партнер юридической компании «Муренко, Курящий и партнеры» Никита Муренко.

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«Мы не можем физически заставлять человека проходить ВЛК, нравится это кому-то или нет. В настоящее время ответственность за непрохождение ВЛК носит административный характер. Если государство считает, что гражданин не прошел ВЛК, на него должен быть наложен штраф», — отметил он.

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Что ждет человека после потери бронирования

Юрист объясняет: если человек не попадается на глаза представителям ТЦК или полиции на улице, вероятнее всего, ему просто пришлют повестку по почте. По его наблюдениям сейчас внимание обращают не столько на статус розыска, сколько именно на наличие или отсутствие бронирования и отсрочки.

«Если у вас нет ни отсрочки, ни бронирования, вероятность призыва, даже при отсутствии розыска, очень высока. Если же человек в течение месяца-двух никого не встретит на улице, ему может просто поступить повестка, сформированная в электронной системе и направленная обычной почтой», — объяснил Муренко.

Игнорирование повестки, по словам юриста, имеет свою цену статус нарушителя правил военного учета и годы жизни в постоянной тревоге.

«Если не явится за повесткой, может попасть в розыск и получить статус нарушителя правил военного учета. После этого ТЦК и СП передают информацию полиции, полиция вносит его в свою базу Армор. И человек может оказаться в ситуации, когда годами сидит дома и боится куда-нибудь выйти», — подчеркнул он.

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Мобилизация в Украине — последние новости

Следует отметить, что наличие оснований для отсрочки не означает ее автоматического предоставления. Если гражданин не подал заявление и подтверждающие документы, право на отсрочку не возникает. С ноября 2025 г. в Украине действуют обновленные правила подачи заявлений. В ТЦК объяснили четкий алгоритм действий.

В настоящее время предусмотрены два варианта подачи документов:

Онлайн (основной способ): через мобильное приложение «Резерв+».

Оффлайн: через ближайший Центр предоставления административных услуг (ЦНАП).

Ранее сообщалось о возможном пересмотре мобилизации в Украине. Мобилизация в Украине мужчин старше 50 лет и младше 25 лет может претерпеть изменения.

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