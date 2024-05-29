Что будет, если данные военного билета не будут совпадать с данными из "Оберега" во время проверки

В случае разногласий в данных военнообязанному предложат проследовать в ТЦК для уточнения персональных данных и вручат повестку. Если лицо откажется – будет административное задержание.

Если во время проверки документов военнообязанного данные в его военном билете не будут соответствовать данным из электронного реестра "Обериг", такое лицо могут принудительно доставить в ТЦК и СП.

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета".

Сведения в военно-учетном документе гражданина, который находится или исключен из военного учета ВСУ, СБУ, разведоргана, должны соответствовать данным из госреестра призывников, военнообязанных и резервистов "Обериг".

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Если сведения в графах 1-5, 13 и 14 военного билета на бланке не соответствуют данным из реестра "Обериг", такой билет считается недействительным. Об этом говорится в постановлении правительства от 16 мая №559, которым утверждена новая форма военного билета.

Соответствие данных военного билета на бланке данным из реестра "Обериг" проверяется через:

электронный кабинет призывника, военнообязанного, резервиста;

районный (городской) ТЦК или его отдел (орган СБУ, разведывательный орган).

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О каких именно данных из военного билета говорится:

графа 1 – принадлежность к воинской обязанности (призывник, военнообязанный, резервист). Когда гражданин Украины исключен из военного учета, указывается категория военного учета, из которой он был исключен;

графа 2 – номер карты налогоплательщика (в случае его отсутствия – серия и номер паспорта);

графа 3 – для военнообязанных и резервистов указывается состав (рядовой, сержантский и старшинский, офицерский), для призывников – не заполняется;

графа 4 – для военнообязанных и резервистов указывается воинское звание (для исключенных из военного учета – воинское звание на дату исключения из учета), для призывников – не заполняется;

графа 5 – цифрами указывается военно-учетная специальность, определенная в соответствии с утвержденными Минобороны перечнями (для военнообязанных и резервистов СБУ указывается профиль в соответствии с перечнем, утвержденным СБУ);

графа 13 – дата взятия на военный учет, наименование районного, городского ТЦК или его отдела (соответствующего органа СБУ, разведывательного органа) по месту нахождения на военном учете. При снятии или исключении с военного учета указываются дата и причина снятия (исключения);

графа 14 – заполняется в случае: снятия с военного учета по таким причинам, как призыв, направление или принятие на военную службу или поступление на обучение в учреждения профессионального высшего военного образования, высших военных учебных заведений и военных учебных подразделений высшего образования; направление на альтернативную (невоенную) службу; направление для отбывания наказания в учреждения исполнения наказаний; исключение из военного учета по таким причинам, как признание непригодным к военной службе или достижение предельного возраста пребывания в запасе.

Задержание из-за разногласий данных военного билета и реестра "Обериг"

Отметим, что оформленные до вступления в силу правительственного постановления военно-учетные документы (т.е. до 18 мая) считаются действительными на всей территории Украины до издания документа нового образца.

Однако, если во время проверки документов, например, на улице, будет установлено несоответствие данных из "старого" военного билета данным из реестра "Обериг", такое лицо могут даже задержать.

Так, во время проверки документов граждан сверяются их персональные данные, данные военно-учетного документа с военно-учетными данными реестра "Обериг" (ТЦК и СП). С этой целью представители ТЦК, органов охраны госграницы или их структурных подразделений ГПСУ и полицейские могут использовать технические приборы, средства и специализированное программное обеспечение с доступом к реестру "Обериг".

Если будут разногласия военно-учетного документа с данными реестра "Обериг", старший группы оповещения предлагает резервисту или военнообязанному проследовать в ТЦК для уточнения персональных данных, данных военного билета с данными реестра "Обериг". Для этого гражданину оформляется и вручается повестка.

Если военнообязанный откажется от получения повестки, составляется акт отказа, который подписывается не менее чем двумя членами группы оповещения. Акт отказа подается руководителю ТЦК для принятия мер по привлечению правонарушителя к административной ответственности.

Если гражданин отказывается проследовать в ТЦК, то полицейский из группы оповещения проводит административное задержание и доставку такого лица в ТЦК.

Таким образом, хотя военный билет, выданный до вступления в силу нового закона о мобилизации, действует и не требует обязательной замены, в случае утверждения органом госвласти новой формы документа, если в реестре "Обериг" будут разногласия с "бумажной" версией военного билета, то лицо могут позвать в ТЦК для уточнения данных – а также задержать.

Кроме того, несоответствие данным из реестра "Обериг" является основанием для выдачи (замены) военного билета по заявлению лица.

К слову, как объяснили юристы, полиция может задержать военнообязанного, если он не обновил свои военно-учетные данные после 18 мая в течение двух месяцев. В таком случае мужчину могут доставить в ТЦК.

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