Трудовая книга является основным документом, подтверждающим трудовой стаж

В Украине срок завершения оцифровки трудовых книжек установлен на 10 июня 2026 года. Отсутствие электронной копии трудовой книжки не приведет к потере страхового стажа.

Как объясняют в Пенсионном фонде Украины, главная цель оцифровки — сохранить информацию о работе до 1 января 2004 года. Бумажные документы могут быть потеряны и повреждены, и в таких случаях подтвердить стаж без электронной копии будет сложнее.

Кому необходимо оцифровать трудовую книжку

Действительным работникам. Позволяет легко отслеживать свой стаж и быстро подтверждать опыт работы перед работодателем.

Тем, кто ищет работу. Работодатели скорее получат нужную информацию о кандидатах.

Что будет, если не оцифровать трудовую книжку

Даже если работник не оцифрует трудовую книжку, страховой стаж не потеряет. Но в будущем могут возникнуть сложности при оформлении пенсии.

Сам трудовой стаж не аннулируется, но его зачисление может затянуться, поскольку ПФУ придется дополнительно проверять информацию. В такой ситуации человеку, вероятно, понадобится больше времени для подтверждения периодов работы или представления дополнительных документов, справок, приказов или архивных выписок.

Какие годы стажа не засчитывают в Украине

Работа без официального оформления, даже если она фактически выполнялась, не формирует страховой стаж, поскольку за такие периоды не производится начисление и уплата обязательных взносов. Именно на этом акцентируют внимание в Пенсионном фонде Украины.

Однако законодательство предусматривает ряд исключений, когда стаж засчитывается даже при отсутствии непосредственной трудовой деятельности.

В частности, в него включается:

период отпуска по уходу за ребенком до трехлетнего возраста время получения отдельных видов социальных выплат

Напомним, чтобы не потерять страховой стаж и избежать задержаний с пенсией, украинцам необходимо оцифровать свои трудовые книжки.