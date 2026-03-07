- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 474
- Время на прочтение
- 2 мин
Что будет, если не оцифровать трудовую книжку
Отсутствие электронной копии трудовой книжки не приведет к потере страхового стажа.
В Украине срок завершения оцифровки трудовых книжек установлен на 10 июня 2026 года. Отсутствие электронной копии трудовой книжки не приведет к потере страхового стажа.
Как объясняют в Пенсионном фонде Украины, главная цель оцифровки — сохранить информацию о работе до 1 января 2004 года. Бумажные документы могут быть потеряны и повреждены, и в таких случаях подтвердить стаж без электронной копии будет сложнее.
Кому необходимо оцифровать трудовую книжку
Действительным работникам. Позволяет легко отслеживать свой стаж и быстро подтверждать опыт работы перед работодателем.
Тем, кто ищет работу. Работодатели скорее получат нужную информацию о кандидатах.
Что будет, если не оцифровать трудовую книжку
Даже если работник не оцифрует трудовую книжку, страховой стаж не потеряет. Но в будущем могут возникнуть сложности при оформлении пенсии.
Сам трудовой стаж не аннулируется, но его зачисление может затянуться, поскольку ПФУ придется дополнительно проверять информацию. В такой ситуации человеку, вероятно, понадобится больше времени для подтверждения периодов работы или представления дополнительных документов, справок, приказов или архивных выписок.
Какие годы стажа не засчитывают в Украине
Работа без официального оформления, даже если она фактически выполнялась, не формирует страховой стаж, поскольку за такие периоды не производится начисление и уплата обязательных взносов. Именно на этом акцентируют внимание в Пенсионном фонде Украины.
Однако законодательство предусматривает ряд исключений, когда стаж засчитывается даже при отсутствии непосредственной трудовой деятельности.
В частности, в него включается:
период отпуска по уходу за ребенком до трехлетнего возраста
время получения отдельных видов социальных выплат
Напомним, чтобы не потерять страховой стаж и избежать задержаний с пенсией, украинцам необходимо оцифровать свои трудовые книжки.