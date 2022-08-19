Что будет, если не платить за коммунальные услуги во время войны: юристы дали объяснение

На время действия военного положения в Украине запрещены какие-либо штрафы за неуплату за коммунальные услуги. Однако обязательство уплаты коммуналки никто не отменял.

То есть после окончания военного положения все же придется погасить задолженность, но без начисления штрафов за задолженность.

Об этом рассказали юристы smartsolutions.ua.

Так, специалисты напомнили, что 5 марта украинское правительство приняло постановление №206, согласно которому, от 24 февраля до прекращения или отмены военного положения запрещено:

начисление и взыскание неустойки (штрафов, пени), инфляционных начислений, процентов годовых, начисленных на задолженность, образованную за несвоевременное и/или неполное внесение населением платы за жилищно-коммунальные услуги;

прекращение/остановка предоставления жилищно-коммунальных услуг населению в случае их неуплаты или оплаты не в полном объеме.

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"Хотя на время действия военного положения запрещены какие-либо штрафные санкции из-за невозможности уплаты коммуналки, обязанность уплаты коммунальных услуг не отменялась. То есть после окончания военного положения погасить задолженность все же придется, однако без начисления штрафных санкций за задолженность", — пояснили юристы.

Они также отметили, что действуют определенные исключения. К примеру, если у вас отсутствуют счетчики учета и вы не проживали в своем доме/квартире более 30 дней, то можно не оплачивать коммунальные услуги (кроме поставки теплоэнергии) при условии, что можете документально подтвердить свое отсутствие.

По общему правилу, за комуслуги также можно не платить в случае, если такая услуга оказывалась некачественно или не в полном объеме.

Напомним, в июле премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что правительство продолжит выплачивать субсидии нуждающимся в помощи с оплатой компослуг украинцам.

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