Что будет, если не прийти на ВВК после генерации электронного направления – Минобороны

Если военнообязанный получил электронное направление, но не явился на ВВК в течение 14 дней после назначенной даты, это считается нарушением правил военного учета.

Военнообязанные, которые самостоятельно подают запрос на прохождение ВВК через приложение "Резерв+", но не появляются на медосмотр, имеют 15 дней, чтобы воспользоваться направлением. После этого его придется сгенерировать повторно.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.

Однако при получении повестки ситуация меняется. Если военнообязанный подал запрос в "Резерв+", получил электронное направление, но не явился на ВВК в течение 14 дней после назначенной даты, это считается нарушением правил военного учета, за что предусмотрена административная ответственность.

Напомним, что Минобороны Украины продолжает цифровизацию процесса прохождения военно-врачебной комиссии. Сейчас уже есть возможность оформить электронное направление на ВВК и после ее прохождения получить вывод в цифровой форме, который вскоре будет выдаваться в обязательном порядке.