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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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Что будет, если не прийти по повестке из "Укрпочты": объяснение юриста

Получение повестки во время мобилизации в Украине означает, что обязательно следует явиться в указанную дату и время в местный ТЦК. За неявку по боевой повестке грозит уже уголовная ответственность.

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Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Что будет, если не прийти по повестке из "Укрпочты": объяснение юриста

После получения повестки «Укрпочтой» военнообязанные должны явиться в ТЦК, как и после вручения повестки лично.

Правительство приняло изменения, где неявка в ТЦК — это как уголовный розыск.

Об этом в эфире «КИЕВ24» рассказал юрист Юрий Танасийчук.

«В особый период все военнообязанные должны предоставлять исчерпывающую информацию о фактическом их месте жительства, куда и будет поступать повестка „Укрпочтой“, — отмечает юрист.

В случае неявки, ТЦК может обратиться в полицию для объявления в розыск. В приложении «Резерв+» статус будет обозначен как «обнаружено нарушение военного учета». В таком случае мужчину могут задержать на блокпосту и доставить в ТЦК.

Напомним, президент Владимир Зеленский подписал законы о продлении срока действия военного положения и проведении общей мобилизации в Украине.

Срок действия военного положения и проведение общей мобилизации в Украине продлят до 5 ноября 2025 года.

Теперь мобилизационные распоряжения будут поступать по почте ценным письмом.

Повестка — это документ, который вручается военнообязанному или резервисту для явки в ТЦК. Правильно врученная повестка — это повестка, которая вручается или отправляется по почте с соблюдением условий, указанных в статье 22 закона о мобилизационной подготовке и по Постановлению 560.

За игнорирование повестки в Украине предусмотрена ответственность. Первая и вторая неявки по повестке для уточнения данных — это административный штраф.

Третья неявка — возможная уголовная ответственность.

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