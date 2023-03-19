Что будет, если не прийти в ТЦК после вручения повестки: объяснение адвоката

Из практики нередки случаи, когда после получения повестки военнообязанный не прибывал в ТЦК и СП, и никаких негативных последствий к нему не применяли, отметил Станислав Полевой.

Что будет, если не прийти в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки после вручения повестки. Об этом рассказал адвокат АО GRACERS Станислав Полевой в интервью "РБК-Украина".

"С точки зрения права работники ТЦК и СП могут составить протокол о привлечении лица к административной ответственности по статье 210 КУоАП "Нарушения призывниками, военнообязанными, резервистами правил военного учета", на основании которого руководитель ТЦК может вынести постановление и наложить на человека штраф в размере от 850 гривен до 1700 гривен (правонарушение совершено в условиях военного положения)", — пояснил адвокат.

Кроме того, по словам Полевого, национальная полиция по обращению районных (городских) ТЦК и СП или органов СБУ осуществляет административное задержание (сроком не более чем на три часа) и доставку призывников, военнообязанных и резервистов, совершивших административные правонарушения, предусмотренные статьями 210, 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Также читайте Когда можно отказаться от вручения повестки: адвокат объяснил

"Из практики нередки случаи, когда после получения повестки военнообязанный не прибывал в ТЦК и СП, и никаких негативных последствий, о которых упомянуто выше, к нему не применяли", — добавил адвокат.

Напомним, в Украине военное положение и всеобщая мобилизация продлены в Украине до 19 мая 2023 года. Военные и полиция выписывают повестки на улице мужчинам от 18 до 60 лет. Однако часто бывают случаи, когда повестку выписывают не по месту учета и регистрации.

В стране существует два типа повесток. Одни – для уточнения военно-учетных данных. Другие – для отправки в армию в составе команды. Именно поэтому, если украинец получил повестку – это еще не значит, что мужчину уже берут в ряды ВСУ.

Кто и где может вручить повестку: разъясняет адвокат Андрей Новак

Читайте также: