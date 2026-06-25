Что будет, если не прийти в ТЦК после получения повестки: грозит не только штраф

Неявка по повестке ТЦК

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В Украине во время действия военного положения военнообязанные граждане могут получить повестку от ТЦК несколькими способами. Что будет, если проигнорировать повестку и какой грозит штраф в 2026 году?

Детальнее об этом рассказали в Харьковском ТЦК и СП.

Как отправляют повестки в 2026 году

Во время полномасштабной войны вызвать граждан в ТЦК могут быть двумя способами: личным вручением повестки или отправкой повестки по почте. Этот документ является официальным вызовом, обязывающим военнообязанного явиться в определенный срок в ТЦК.

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Современные повестки могут формироваться двумя путями: выписываться на традиционном бумажном бланке представителем ТЦК или поступать в электронном виде через Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов.

Для проверки действия электронных повесток используют приложения, которые считывают QR-код.

Повестку могут отправить по почте только по адресу проживания, указанному гражданином при обновлении своих учетных данных. Если же военнообязанный не уточнил фактическое место жительства, письмо направят по официально зарегистрированному месту жительства.

На то, чтобы забрать заказное письмо от ТЦК из почтового отделения, мужчинам предоставляется три дня.

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Дату визита в ТЦК в случае отправки повестки по почте рассчитывают со дня ее отправки:

в течение 7 суток — если адресат проживает в населенном пункте, который является административным центром области;

в течение 10 суток — для жителей других населенных пунктов.

Каждый факт отправки или личного вручения документа фиксируется в системе «Оберіг». Гражданин, который получил повестку, должен прибыть в указанное место и срок.

Если вы не можете вовремя прибыть в ТЦК, вы должны в течение трех дней сообщить о причинах неявки. Уважаемыми причинами являются: болезнь, препятствия стихийного характера, военные действия и их последствия, смерть близкого родственника или родственника супругов, другие обстоятельства.

Если же гражданина обвиняют в неявке по повестке, которую он на самом деле не получал, ему понадобятся официальные доказательства (например, справка от почтового оператора об отсутствии письма или уведомление о невозможности доставки). При наличии таких документов ТЦК отменяет нарушения.

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Ответственность за игнорирование повестки 2026

Правильное вручение повестки (лично под подпись или почтой) налагает на гражданина полную ответственность за игнорирование вызова.

«Если человеку вручили повестку должным образом — лично или почтой — он может считаться должным образом предупрежденным руководителем ТЦК и СП о последствиях неявки, предусмотренных статьями 210, 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях, а также статьями 336, 337 Уголовного кодекса Украины.

В случае неявки по повестке нарушителей ждёт штраф 17-25,5 тысячи гривен, а также объявление в розыск.

Регулярное игнорирование вызовов чревато правовыми ограничениями и уголовным преследованием. Особенно строго наказывается неявка по так называемой «боевой повестке» — это квалифицируется как прямое уклонение от призыва по мобилизации (ст. 336 УКУ) и влечет наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 5 лет.

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Мобилизация в Украине 2026 — последние новости:

Напомним, в Украине идет мобилизация, и вскоре государство планирует уделить особое внимание мужчинам, находящимся в розыске ТЦК. Несколько народных депутатов сообщили, что Министерство обороны ищет правильную модель работы для уменьшения количества таких лиц.

Ожидается, что новые алгоритмы розыска будут базироваться на массиве данных из государственных реестров о мужчинах от 18 до 60 лет, однако официально эта информация пока остается закрытой.

Ранее в Верховной Раде предполагали, что нарушителей мобилизационного законодательства могут разыскивать по аналогии с неплательщиками алиментов. Юристы отмечают, что к таким должникам в Украине применяются жесткие санкции: ограничение в праве управления транспортом и владение оружием, внесение в реестр должников, а также блокирование банковских счетов до момента полного погашения задолженности.

В парламенте на стадии ознакомления находится законопроект № 15076 относительно правил обращения с военнообязанными во время проверки документов. Документ предлагает запретить представителям ТЦК и полиции безосновательно применять физическую силу, спецсредства или неправомерно задерживать граждан.

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Одним из наиболее дискуссионных вопросов остается получение отсрочки для работников критически важных предприятий. В частности, все чаще возникают ситуации, когда руководство компаний настойчиво требует от подчиненных обязательного прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК) перед подачей документов на бронирование.

Адвокаты на портале «Юристи.UA» отмечают, что подобные требования со стороны работодателей регулярны, но они лишены законных оснований. Отсутствие актуального медицинского осмотра юридически не влияет на возможность получения бронирования.

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