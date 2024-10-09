Что будет, если не забрать повестку от ТЦК с почты: какие последствия для мужчин

Рекомендуемые письма с пометкой "Повестка ТЦК" при доставке по указанному адресу вручаются лично адресатам.

Изменениями к Правилам предоставления услуг почтовой связи время хранения повесток от ТЦК приравняли к судебным повесткам — забрать на почте заказное письмо с повесткой нужно в течение трех дней. В противном случае мужчин ждет постановление ТЦК о штрафе от 17 тысяч грн до 25,5 тысяч грн.

Об этом говорится в постановлении Кабмина №1147 от 8 октября 2024 года.

Этими же изменениями предусмотрено, что рекомендованные письма с пометкой "Повестка ТЦК" при доставке по указанному адресу вручаются лично адресатам.

В случае его отсутствия по указанному на заказном письме адресу работник почтовой связи информирует адресата по имеющемуся номеру телефона и/или вкладывает в абонентский почтовый ящик сообщение о поступлении заказного письма с пометкой "Повестка ТЦК".

Если же в течение 3 рабочих дней после информирования отделением почтовой связи адресат не явился для получения заказного письма с пометкой "Повестка ТЦК", работник объекта почтовой связи делает отметку "адресат отсутствует по указанному адресу", которая удостоверяется его подписью с проставлением отпечатка почтового устройства, порядок использования которого устанавливается назначенным оператором почтовой связи, и не позднее чем в течение следующего рабочего дня возвращает такое письмо отправителю.

По сути, это и будет "должным уведомлением", после чего ТЦК может вынести постановление о штрафе.

Напомним, в Украине военнообязанные 50-60 лет могут быть призваны только по специальному мобилизационному распоряжению. Впрочем, прямого запрета на их призыв в армию нет.

Кому ожидать повестку от ТЦК? Укрпочта разошлет 70 тыс. оповещений военнообязанным

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