Что будет, если не забронировать работников до 28 февраля – Минцифры об обновлении критичности

Предприятия должны подтвердить свой статус критичности до 28 февраля 2025 года. В противном случае их работники потеряют бронирование.

Только за 1 декабря – первый день работы услуги бронирования в "Дії" было зарегистрировано 1400 заявлений.

Об этом рассказала заместитель директора Директората развития электронных услуг Минцифры Валерия Коваль, передает "Громадське радіо".

До когда нужно подтвердить статус критичности

Подтверждение статуса критичности обязательно до 28 февраля 2025 года. Предприятия, которые не подадут документы на переподтверждение, лишатся статуса критически важных, а все их работники потеряют бронирование.

Предприятия, которые подтвердят свой статус критичности до 28 февраля 2025, смогут бронировать работников на год.

Условия бронирования

По ее словам, чтобы сохранить статус критически важного предприятия, компании должны удовлетворять ряду новых требований. В частности:

Средняя заработная плата должна составлять не менее 20 тысяч гривен в месяц .

. Отсутствие налоговых долгов.

Наказание за предоставление ложной информации

Предприятия, получившие статус критичности, будут проверяться центральным органом исполнительной власти или областной военной администрацией в соответствии с определенными критериями. При обнаружении несоответствий статус критичности может быть отменен.

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Если окажется, что забронированный работник получает менее 20 тыс. грн ежемесячно – компанию лишат статуса критически важного. Кроме того, шесть месяцев компания будет иметь запрет на повторную подачу документов для получения бронирования.

"По другим критериям такой санкции нет, тогда просто предприятие должно вновь подаваться и получать этот статус. По зарплате действительно санкция в течение 6 месяцев ты не сможешь получить этот статус", – говорит Валерия Коваль.

Напомним, что Кабмин расширил перечень подлежащих бронированию профессий.

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