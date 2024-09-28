Что будет, если по почте пришла повестка и человек не явится в ТЦК

Повестка считается врученной, если она получена, отказана от получения или адресат отсутствует по месту жительства.
Способ получения повесток в территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) претерпел изменения. Согласно новому законодательству, повестки теперь могут отправляться заказным письмом по почте.
О том, как это работает, пишет BigKyiv.
Как это работает
- Электронная регистрация и печать: повестка формируется в электронном кабинете военнообязанного и печатается.
- Отправка по почте: после подписания начальником ТЦК, повестка отправляется адресатом заказным письмом с уведомлением о вручении.
- Сроки выполнения: после получения повестки военнообязанный имеет две недели, чтобы явиться в ТЦК и СП.
- Считается врученной: повестка считается врученной, если она получена, отказано от получения или адресат отсутствует по месту жительства.
Почему это важно
- Обновление данных: особенно важно иметь актуальные данные в системе “Резерв+”. Именно по указанному адресу будут посылаться повестки.
- Ответственность: игнорирование повестки влечет административную, а в некоторых случаях и уголовную ответственность. Штрафы за неявку могут достигать значительных сумм.
- Обязанность прибыть: даже после уплаты штрафа обязанность явиться в ТЦК и СП остается в силе.
Что делать, если вы получили повестку
- Проверьте данные: убедитесь, что вся информация в повестке верна.
- Выясните причину вызова: обратитесь в ТЦК и СП для уточнения деталей.
- Прибыть вовремя: не медлите с обращением в ТЦК и СП.
Это изменение в законодательстве подчеркивает важность воинского долга каждого гражданина Украины.
Как сообщалось, Кабинет министров выделил 71 миллион 820 тысяч гривен на печать 900 тысяч повесток до конца 2024 года.