Что будет, если по почте пришла повестка и человек не явится в ТЦК

Повестка считается врученной, если она получена, отказана от получения или адресат отсутствует по месту жительства.

Способ получения повесток в территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) претерпел изменения. Согласно новому законодательству, повестки теперь могут отправляться заказным письмом по почте.

О том, как это работает, пишет BigKyiv.

Как это работает

Электронная регистрация и печать: повестка формируется в электронном кабинете военнообязанного и печатается.

повестка формируется в электронном кабинете военнообязанного и печатается. Отправка по почте: после подписания начальником ТЦК, повестка отправляется адресатом заказным письмом с уведомлением о вручении.

после подписания начальником ТЦК, повестка отправляется адресатом заказным письмом с уведомлением о вручении. Сроки выполнения: после получения повестки военнообязанный имеет две недели, чтобы явиться в ТЦК и СП.

после получения повестки военнообязанный имеет две недели, чтобы явиться в ТЦК и СП. Считается врученной: повестка считается врученной, если она получена, отказано от получения или адресат отсутствует по месту жительства.

Почему это важно

Обновление данных: особенно важно иметь актуальные данные в системе “Резерв+”. Именно по указанному адресу будут посылаться повестки.

особенно важно иметь актуальные данные в системе “Резерв+”. Именно по указанному адресу будут посылаться повестки. Ответственность: игнорирование повестки влечет административную, а в некоторых случаях и уголовную ответственность. Штрафы за неявку могут достигать значительных сумм.

игнорирование повестки влечет административную, а в некоторых случаях и уголовную ответственность. Штрафы за неявку могут достигать значительных сумм. Обязанность прибыть: даже после уплаты штрафа обязанность явиться в ТЦК и СП остается в силе.

Направляемая по почте повестка Фото: Телеграмм-канал "Честные новости Украины".

Что делать, если вы получили повестку

Проверьте данные: убедитесь, что вся информация в повестке верна. Выясните причину вызова: обратитесь в ТЦК и СП для уточнения деталей. Прибыть вовремя: не медлите с обращением в ТЦК и СП.

Это изменение в законодательстве подчеркивает важность воинского долга каждого гражданина Украины.

Как сообщалось, Кабинет министров выделил 71 миллион 820 тысяч гривен на печать 900 тысяч повесток до конца 2024 года.

Укрпочта начала присылать повестки! Что будет за неявку в ТЦК?

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