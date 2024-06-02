Что будет, если военнообязанный не обновит данные в течение 60 дней: юрист рассказала о наказании

Для тех, кто будет игнорировать обновление данных, повестки будут отправлять по любому адресу.

Если военнообязанный обновит свои персональные данные, к нему будут применять административный штраф. Это от 17 тысяч до 25,5 тысячи гривен.

Об этом рассказала Суспільному ровенская экспертка по мобилизационным вопросам и военному учету Наталья Печерица.

"Кстати, тем, кто игнорирует эту обязанность, повестки будут присылать по любому адресу, который есть в базе ТЦК. И эта повестка будет считаться должным образом врученным. А когда человек обновит данные, то он избежит ответственности и не получит этого штрафа", — предупредила она.

Юрист прокомментировала последние сообщения в СМИ о возможном продлении срока обновления данных и подчеркнула, что законом этого не предусмотрели.

"Есть сейчас такие мнения, что, возможно, этот 60-дневный срок продлят. Но законом этого не предусмотрели", — сказала Печерица.

Напомним, в ТЦК прокомментировали скандалы с бусами на улицах.

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