Что будет, если вовремя не передать показатели счетчиков

Ежемесячно украинцы должны передавать показатели счетчика за использованные ресурсы

Ежемесячно украинцам нужно передавать показатели счетчиков. Именно эти данные используются для формирования ежемесячной платежки, поэтому важно фиксировать их без ошибок и отправлять в установленные сроки.

Показатели газового счетчика

Потребителям необходимо представлять показатели счетчика с 1 по 5 числа каждого месяца.

Есть несколько способов передачи показателей газового счетчика:

Оператору ГРМ (облгаз)

Через сайт или чат-бот облгаза

Позвонив в контакт-центр облгаза

Показатели счетчика электроэнергии

Показатели счетчика электроэнергии следует подавать до 4 числа каждого месяца.

Вы можете передать их следующими способами:

Через личный кабинет на сайте оператора систем распределения (ОСР)

Позвонив в колл-центр ОСР

Используя чат-боты в таких мессенджерах как Viber, Telegram или Facebook Messenger

При отправке показаний необходимо указывать все цифры, отображенные на счетчике до запятой или выделенному красному сектору. Начальные нули учитывать не нужно — передаются только фактические значения потребленной электроэнергии.

Показатели воды нужно подавать каждый месяц до 28 числа.

Важно: если потребитель не успеет передать показатели вовремя, оплата будет начислена. В таком случае расчет производится не по реальному потреблению, а по среднесуточному объему использования электроэнергии. Нередко такая сумма оказывается выше фактических затрат.

Напомним, в Украине все потребители газа обязаны регулярно производить поверку счетчиков, периодичность которой зависит от класса точности устройства. Поверка счетчиков газа производится каждые 8 лет.

Все работы — демонтаж, замена, доставка, установка — осуществляются оператором ГРМ бесплатно, независимо от того, кому принадлежит прибор. Поверку производят только аккредитованные государственные предприятия.

Если счетчик признан непригодным, оператор ремонтирует или заменяет его за свой счет. Это предусмотрено законом Украины «О метрологии и метрологической деятельности».