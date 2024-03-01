Что будет на фронте весной: эксперт сделал важный прогноз

По его словам, вся весна будет в активной обороне.

Нынешняя весна с военной точки зрения может быть тяжелой. На это влияют снабжение снарядов и мобилизация в нашем государстве.

Об этом в эфире "1+1" рассказал военный эксперт Павел Нарожный.

"Я думаю, что весна будет достаточно тяжелая, будем реалистами. Почему так? Потому что 500 тысяч снарядов, о которых говорит Петр Павел (президент Чехии, – ред.), абсолютно реально получить, поэтому еще Европа может найти 1,5 миллиарда для финансирование Но есть момент: нам нужно провести мобилизацию. Закон о мобилизации сейчас в Раде, президент более чем уверен, что подпишет его примерно в апреле. И эти бойцы, которые будут мобилизованы, они будут учиться, учиться они будут 3 месяца. Мы новых людей на фронте не увидим где-нибудь до августа, а то даже до сентября”, — подчеркнул Павел Нарожный.

Он также добавил, что вся весна будет в активной обороне. То есть, будут строиться укрепления, в этих укреплениях наши бойцы будут держать оборону.

Напомним, что украинские военные срочно нуждаются в артиллерийских боеприпасах. Найти необходимое количество можно в Южной Корее.

Читайте также: