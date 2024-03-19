Что будет на оккупированных территориях Украины после "выборов" в РФ: в ВСУ сделали тревожное заявление

Сейчас на ВОТ создают так называемые "отряды территориальной обороны", из которых затем формируется передовой резерв.

После "президентских выборов" в России на оккупированных территориях Украины будет мобилизация.

Об этом рассказала эфиру телемарафона рассказала представитель Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк во вторник, 19 марта.

"На левом берегу сейчас очевидно будет активизирована мобилизация. Это предусматривают и главы местных администраций, и представители движения сопротивления, с которыми мы общаемся. Оккупанты собирали данные на людей на протяжении всей предвыборной кампании и на протяжении проведения "выборов" собрали максимальный перечень лиц в частности мужского пола., которые подходят по возрасту и могут быть мобилизованы. Активизацию этой мобилизации прогнозировало и Главное управление разведки Министерства обороны", — сообщила она.

По словам Гуменюк, на ВОТ усилятся подворовые обходы, проверка населения и создание так называемых "отрядов территориальной обороны", из которых затем формируется резерв передовой.

"Да, выборы у них по своему плану, а это такой "побочный эффект". Они пытались собрать максимум информации и провести своеобразную "перепись населения"", — отметила она.

Напомним, в ISW объяснили, как Путин использует в войне свою "высокую поддержку" на "выборах".

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