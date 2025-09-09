Что будет победой для Украины: историк дал свой ответ

Украинцы / © Associated Press

Победой Украины в войне с Россией будет выход из «русского мира» и вход в другой мир.

Такое мнение доктор исторических наук, профессор Украинского католического университета (УКУ) Ярослав Грицак высказал в интервью изданию «Украинская правда».

Грицак отметил, что с его точки зрения как историка, победой Украины будет выход из «русского мира».

«С пункта моего, я как историк — это окончательный выход из «русского мира». Я считаю, что это последняя попытка России удержать Украину. Больше не удастся. Россия ослаблена. Если бы Россия была такой, как она себя представляет, у Украины бы не было шанса. Она не является супердержавой», — высказался профессор.

Он отметил, что в случае выхода Украины из «русского мира», она не может стоять сама, потому что Россия — слишком опасный и большой хищник. По мнению Грицака, победой также будет вступление Украины в Евросоюз и НАТО.

«Должно быть, например, как Польша, Чехия или балтийские страны, которые вошли в зоны Европейской унии (ЕС) и НАТО. То есть для меня победа — это выйти из одного мира и войти в другой мир», — объяснил историк.

Напомним, в апреле Грицак заявлял, что для Украины победой в войне является сохранение государственности. Он отмечал, что надо довести Россию до такого состояния, когда она не захочет воевать против украинцев.

К слову, накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что победой в войне станет сохранение независимости государства.