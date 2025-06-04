Что будет после Стамбула-2: введут ли США серьезные санкции против России за отказ Путина прекратить огонь

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В понедельник, 2 июня, российская делегация приехала туда со своим меморандумом, который отказалась заранее предоставить США и Украине, а затем сама его и «сливала» кремлевским СМИ. В трехстраничном документе, содержащем три раздела, нет ничего нового. Там собрано все, о чем уже и так публично говорил Путин. Кроме разве что, ультиматума в США и НАТО «собирать манатки и забираться на границы 1997 года». Об этом в декабре 2021 года заявляли в российском МИД.

Украина, в отличие от России, заранее предоставила всем сторонам свой документ, в котором изложено наше видение окончания войны. Но Россия на него не отреагировала ни во время второй встречи в Стамбуле, ни после нее. По словам министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги, из-за отсутствия конструктивного подхода со стороны России, стамбульский формат превратился в встречи по обмену военнопленными.

«Мы приветствуем прогресс в этой сфере, но можно было бы достичь гораздо более ощутимых результатов во всех сферах, если бы россияне ответили Украине взаимностью на ее конструктивность. Россия до сих пор отвергает любые содержательные форматы прекращения огня.

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Увидели ли наконец-то в Вашингтоне неконструктивность россиян? Что теперь о новых санкциях против России говорят на Капитолийском холме? Но будет ли третья встреча украинской и российской делегаций? Читайте на сайте ТСН.ua.

Стамбульские договоренности: что о них говорят Украина и Россия

По итогам Стамбула-2 министр обороны Рустем Умеров, глава украинской делегации на переговорах с россиянами, заявлял, что стороны договорились об очередных обменах отдельных категорий военных.

«Мы договорились об обмене «всех на всех» тяжелораненых и тяжелобольных военнопленных. Вторая категория — молодые солдаты, которым от 18 до 25 лет, «всех на всех». Также мы договорились о возвращении «6000 на 6000 тел погибших солдат», — объяснил еще в понедельник, 2 июня, Рустем Умеров, добавив, что дальнейшая работа между делегациями имеет смысл, если она направлена на подготовку встречи лидеров.

В тот же день Владимир Зеленский добавил, что из 6000 тел военных, которые Россия хочет передать Украине, всего 15% опознаны. По его словам, всех наших нужно уносить обязательно, впрочем, уже был один момент, когда они передавали в том числе тела своих русских солдат. Уже в среду, 4 июня, общаясь с журналистами, украинский президент сообщил, что Украина готова обменять 500 военных, но до сих пор не получила от россиян списков для обмена. Однако глава российской делегации, помощник Путина Владимир Мединский также в среду, 4 июня, на совещании с главой Кремля сказал, что обмен может состояться даже в формате «1200 на 1200».

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«Мы договорились провести паритетный обмен военнопленными численностью не менее 1000 человек с каждой стороны ранены, тяжело больны и военнопленны в возрасте до 25 лет. 8, 9 июня», - заявил Мединский.

Также Мединский напомнил о российском предложении, озвученном в Стамбуле, относительно «гуманитарных пауз» — прекращения огня на отдельных участках фронта на 2-3 дня, чтобы забирать убитых с поля боя. На это Владимир Зеленский очень лаконично ответил еще в понедельник, 2 июня: «Я считаю, что идиоты, потому что прекращение огня для того, чтобы не было убитых. Для России прекращение огня – это просто вопрос небольшой паузы в войне».

Когда поднимался вопрос возвращения похищенных Россией украинских детей, еще в понедельник, 2 июня, журналист The Economist Оливер Кэрролл сообщал, что ответил на это Мединский на закрытых переговорах в Стамбуле: «Не устраивайте представлений для бездетных европейских бабушек». Отчасти о пренебрежительном выражении российской делегации о «европейских женщинах» подтвердил и Владимир Зеленский во время общения с журналистами в среду, 4 июня. Однако уже во время совещания с Путиным также в среду, 4 июня, Мединский показал список 339 похищенных Россией украинских детей, который в Стамбуле им передала украинская делегация, добавив, что они «взяли его в работу».

Относительно «Стамбула-3» предложение Киева давно известно — это встреча лидеров Украины и России, возможно даже в более широком формате при участии президентов США и Турции. Однако, по словам Владимира Зеленского, только при реальных шагах к миру со стороны Кремля. Потому что тот меморандум, который российская делегация передала в Стамбуле, по словам украинского президента, — это «ультиматум», не оставляющий ни одного пространства для компромиссов, на что рассчитывали (и, очевидно, продолжают рассчитывать — Ред.) в Вашингтоне. Однако перед встречей на уровне лидеров Путин наконец-то должен согласиться на безусловное прекращение огня на 30 дней.

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Заочная перепалка: что о России говорят в Конгрессе США

На предложение президента Зеленского провести переговоры на самом высоком уровне, Путин отреагировал достаточно истерично. На том же совещании с Мединским и другими российскими чиновниками в среду, 4 июня, глава Кремля заявил, что «не ведет переговоров с террористами», обвинив Украину в подрыве мостов в Брянской и Курской областях, которые произошли в воскресенье, 1 июня, — в один день с атакой украинских дронов на российские войска.

Однако относительно молниеносной спецоперации СБУ «Паутина», как и об ударах по Керченскому мосту, ни Путин, ни другие участники его совещания почему-то не упомянули. Только глава российского МИД Сергей Лавров сказал о «преступных провокациях за последние несколько дней», на которые не нужно подвергаться.

«Эти провокационные действия, явно нацеленные на то, чтобы сорвать переговоры и продолжать получать вооружение из европейских стран. Процесс прямых переговоров, о чем вы предварительно договорились в одном из последних разговоров по телефону с Дональдом Трампом, он работает.

Итак, как видим, главная цель, которую россияне преследуют этими переговорами, где они продолжают выдвигать только ультиматумы по капитуляции Украины, — удержать Дональда Трампа в этом процессе и избежать новых санкций. Однако, и без затягивания Путиным времени, мы видим, что лично Трамп и его администрация не имеют политической воли оказывать давление на Россию, введя более жесткие санкции. Даже несмотря на волну критики по этому поводу в американских медиа, в частности на прореспубликанском канале Fox News.

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Как отмечает The Hill, после успешной спецоперации СБУ «Паутина» в одном из эфиров главный политический аналитик Fox News Брит Хьюм фактически опроверг слова Трампа о том, что у президента Зеленского и Украины нет карт или козырей на переговорах с Россией.

"Это безусловно доказывает, что эта страна (Украина - Ред.), президенту которой (Владимиру Зеленскому - Ред.) в Белом доме говорили, что у него нет никаких карт, что у него, очевидно, есть немало карт, включая эту атаку (на российские авиабазы - Ред.)", - сказал Хьюм.

Определенные движения по увеличению давления на Россию мы видим и в Конгрессе США. Так, например, считающийся близким к Трампу сенатор-республиканец Линдси Грэм после очередного визита в Киев публично набросился с критикой на заместителя председателя российского Совбеза Дмитрия Медведева.

«Приветствую господина Медведева с редким случаем честности, который выразила российская пропагандистская машина. Я благодарен вам за то, что вы дали миру понять, что Путин и Россия совсем не заинтересованы в мире», — дописал в соцсети Х сенатор-республиканец Линдси Грэм в ответ на слова Дмитрия Медведева о том, что «в переговорах с Украиной Россия ищет победы, а не компромисс».

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На днях и спикер Палаты представителей Майк Джонсон, которого сложно отнести к симпатикам Украины, заявил: «Многие члены Конгресса хотят, чтобы мы ввели санкции против России как можно строже. И я сторонник этого».

ТСН.ua уже писал, что в Конгрессе уже давно лежит законопроект Линдси Грэма и сенатора-демократа Ричарда Блюменталя, предусматривающего введение 500% тарифа на товары, импортируемые из стран, покупающих российскую нефть, газ и т.д. Но это нереалистичный сценарий. Как Трамп, уже отменивший введенные им же 145% пошлины на китайский экспорт, а Китай является одним из крупнейших покупателей российской нефти после Индии, может наложить 500% тарифы на китайские товары? Но это не означает, что в этот законопроект запрещено вносить поправки. К тому же, на уровне G7 США могут поддержать решение, например, о снижении ценового «потолка» на российскую нефть до $45. Однако пока мы не видим политической воли администрации Трампа это сделать.

Дата публикации 12:45, 03.06.25 Количество просмотров 156 Все, что вы могли пропустить о переговорах в Стамбуле: произошло то, чего никто не ожидал!