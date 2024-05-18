Что будет с бывшими "ограниченно пригодными": в Минобороны дали пояснение

Верховная Рада Украины 21 марта отменила статус "ограниченно пригодный". После этого военнообязанные, которых ранее ВВК признана "ограниченно пригодными", должны пройти повторный медосмотр в течение девяти месяцев. Отмена статуса "ограниченно пригодный" не означает, что все мобилизованные с определенными заболеваниями будут служить в штурмовых подразделениях.

Где будут проходить службу бывшие "ограниченно пригодные", рассказал спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин в эфире телемарафона "Єдині новини".

"Пригодность теперь будет иметь 5 категорий. Некоторые люди будут годны к службе только, например, в высших учебных заведениях... в ТЦК... только в штабных подразделениях и в тыловых подразделениях охраны... А будут люди, которые пригодны полностью. Будут также временно непригодные", – объяснил спикер.

Напомним, изменение статуса военнообязанных будет происходить после повторного прохождения ВВК.

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