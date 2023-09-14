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Что будет с ценами на овощи зимой: прогноз Минагрополитики

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Что будет с ценами на овощи зимой: прогноз Минагрополитики

Овощи / Фото: pixabay.com

Аграрии центральных, западных и даже северных регионов страны начали системно выращивать овощи, что поможет не поднимать цены.

Стремительного роста цен на овощи зимой, как это было в прошлом году, в Украине в этом году быть не должно.

Об этом рассказал первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий.

По его словам, эксперты обсудили перспективы экспорта нового урожая, сезонные колебания цен на овощи, развитие отрасли переработки, а также проблемы аграриев. Он пояснил, что аграрии центральных, западных и даже северных регионов страны начали системно выращивать овощи, что поможет не поднимать цены.

"Овощей в этом году мы вырастили в достаточном количестве. Другой вопрос, сможем ли мы их сохранить, потому что инфраструктуры для хранения урожая до весны не хватает, и она не может появиться очень быстро. Поэтому сезонные колебания цен на овощи все же могут быть", – заметил он.

Напомним, первый заместитель министра агрополитики Тарас Высоцкий и экс-замминистра экономики получили подозрения за злоупотребление более чем на 62 млн грн.

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Дата публикации
Просмотры
541
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