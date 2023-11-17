Что будет с ценами на продукты 2024: ответ члена совета НБУ

Украинцев очень интересует, что будет с ценами на продукты. Так, значительных ростов не ожидается.

Об этом в эфире по телемарафону член Совета НБУ Василий Фурман.

Цены зависят от нескольких факторов

По словам Фурмана, на самом деле очень многое зависит от сезонности. К примеру, объяснил он, овощи-фрукты у нас всегда достаточно дешевы в сезон. Очень многое зависит и от урожайности.

"В этом году это очень большие урожаи, и на очень много групп товаров в этой связи цены уменьшились", – говорит эксперт.

Кроме того, понятно, что это также повлияло на блокирование украинского экспорта врагом. Поэтому мы не можем в полной мере экспортировать, например, украинские зерновые.

Как отмечает член совета, прогноз Нацбанка состоит в том, что инфляция в конце этого года будет составлять 6%, а в следующем – будет чуть больше 9%.

"И в 25-м году снова вернется где-то до 6%. То есть у нас планово, прогнозно не должно быть каких-либо значительных ростов цен", – говорит Фурман.

Напомним, в 2024 году ожидается некоторое облегчение продовольственной инфляции. В частности, сахар, кофе, кукуруза и соевые бобы подешевеют.

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